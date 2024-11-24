Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisinin konusu ne? Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisinin oyuncuları kim?

Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisi 2025 yılında Netflix'te izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisinin konusu ne? Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisinin konusu ne? Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisinin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 19:31

Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisinin yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen ve Kurtcebe Turgul oturuyor. Dizinin senaristliğini Kurtcebe Turgul ve Nilgün Öneş üstleniyor. Peki, Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisinin konusu ne? Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisinin oyuncuları kim?

AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL FİLMİNİN KONUSU NE?

Ayrılık Da Sevdaya Dahil tefeci bir ailenin tahsilat işlerini yürüten Kemal'in lokantacı Afife'nin borcunu tahsil etmek üzere harekete geçmesi ve bu mücadelede aşkı bulmasını konu ediniyor.

AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim Çelikkol

Emine Meryem

Yasemin Kay Allen

Deniz Türkali

Tarık Papuççuoğlu

Menderes Samancılar

Asuman Çakır

Sinan Bengier

AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL DİZİSİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?

Ayrılık Da Sevdaya Dahil dizisi 2025 yılında Netflix kütüphanesine eklenecek.


Etiketler: #Ayrılık Da Sevdaya Dahil #konusu nedir? #Netflix

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