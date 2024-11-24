Maria Olmak filminin konusu ne? Maria Olmak filminin oyuncuları kim?
Maria Olmak (Being Maria) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Maria Olmak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Maria Olmak filminin konusu ne? Maria Olmak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Maria Olmak filminin yönetmen koltuğunda Jessica Palud oturuyor. Filmin senaristliğini Jessica Palud, Laurette Polmanss üstleniyor. Peki, Maria Olmak filminin konusu ne? Maria Olmak filminin oyuncuları kim?
MARIA OLMAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Maria Schneider'in Marlon Brando ile birlikte çektiği Paris'te Son Tango filminin çekimleri sırasında yaşadığı zorlukları ve filmin kendisine getirdiği ünü konu ediniyor.
MARIA OLMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Anamaria Vartolomei
Matt Dillon
Giuseppe Maggio
Céleste Brunnquell
Yvan Attal
Marie Gillainv
MARIA OLMAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Maria Olmak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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