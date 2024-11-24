Adsız Aşıklar dizisinin konusu ne? Adsız Aşıklar dizisinin oyuncuları kim?

Adsız Aşıklar dizisi 2025 yılında Netflix'te izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Adsız Aşıklar dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Adsız Aşıklar dizisinin konusu ne? Adsız Aşıklar dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Adsız Aşıklar dizisinin konusu ne? Adsız Aşıklar dizisinin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 18:38

Adsız Aşıklar dizisinin yönetmen koltuğunda Umur Turagay oturuyor. Dizinin senaristliğini Başar Başaran üstleniyor. Peki, Adsız Aşıklar dizisinin konusu ne? Adsız Aşıklar dizisinin oyuncuları kim?

ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, ülkenin en ünlü yazarlarından Cem'in aşk acısını iyileştirme hizmeti veren Aşk Hastanesi'ni kurmasıyla birlikte gelişen olayları takip ediyor.

ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Halit Ergenç

Funda Eryiğit

Rıza Kocaoğlu

Zerrin Nişancı

Selçuk Borak

İdil Fırat

Ceren Benderlioğlu

Seda Akman

ADSIZ AŞIKLAR DİZİSİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYIMLANACAK?

Adsız Aşıklar dizisi 2025 yılında izleyicisi ile buluşacak. Dizi Netflix kütüphanesine eklenecek.


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