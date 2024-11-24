Yayınlanma: 24.11.2024 - 18:10

Güncelleme: 24.11.2024 - 18:10

Siyah Kanarya filminin yönetmen koltuğunda Pierre Morel oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Kennedy üstleniyor. Peki, Siyah Kanarya filminin konusu ne? Siyah Kanarya filminin oyuncuları kim?

SİYAH KANARYA FİLMİNİN KONUSU NE?

CIA'in en yetenekli ajanlarından Avery Graves, teröristler tarafından kaçırılan kocasını kurtarmak için kendi ülkesine ihanet etmek zorunda kalır. Takımından koparıldıktan sonra, hayatta kalmak ve kocasını kaçıranların istediği değerli istihbaratı bulmak için yeraltı dünyasındaki bağlantılarından yardım alır. Her adımda ihanet edilirken, küresel bir krize yol açabilecek bir fidye teslim etmek için ölümcül bir yarışta keskin eğitim ve vahşi dövüş becerilerine güvenmek zorundadır.

SİYAH KANARYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kate Beckinsale

Saffron Burrows

Rupert Friend

Ben Miles

Michael Brandon

Arben Bajraktaraj

Emma GojkovicSİYAH KANARYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Siyah Kanarya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.