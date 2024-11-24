Siyah Kanarya filminin konusu ne? Siyah Kanarya filminin oyuncuları kim?
Siyah Kanarya (Canary Black) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Siyah Kanarya filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Siyah Kanarya filminin konusu ne? Siyah Kanarya filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Siyah Kanarya filminin yönetmen koltuğunda Pierre Morel oturuyor. Filmin senaristliğini Matthew Kennedy üstleniyor. Peki, Siyah Kanarya filminin konusu ne? Siyah Kanarya filminin oyuncuları kim?
SİYAH KANARYA FİLMİNİN KONUSU NE?
CIA'in en yetenekli ajanlarından Avery Graves, teröristler tarafından kaçırılan kocasını kurtarmak için kendi ülkesine ihanet etmek zorunda kalır. Takımından koparıldıktan sonra, hayatta kalmak ve kocasını kaçıranların istediği değerli istihbaratı bulmak için yeraltı dünyasındaki bağlantılarından yardım alır. Her adımda ihanet edilirken, küresel bir krize yol açabilecek bir fidye teslim etmek için ölümcül bir yarışta keskin eğitim ve vahşi dövüş becerilerine güvenmek zorundadır.
SİYAH KANARYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kate Beckinsale
Saffron Burrows
Rupert Friend
Ben Miles
Michael Brandon
Arben Bajraktaraj
Emma GojkovicSİYAH KANARYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Siyah Kanarya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Afyonkarahisar'da feci kaza
- Yoğun kar yağışı beklenen iller açıklandı!
- Ulaşım durma noktasına geldi!
- Yıkımda son perde
- İl başkanı hayatını kaybetti!
- Yandaş yazar, son anket sonuçlarını açıkladı!
- AKP'li Güler'den Ufuk Uras'a yanıt
- Galatasaray'da maç sonu gerginlik!
- Ölü ve yaralı var!
- Emperyalizm ve bir Türkiye manzarası