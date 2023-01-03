Bad Boys: Her Zaman Çılgın filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

03 Ocak 2023 Salı, 12:05

Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetilen Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi tv seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.

BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kötü çocuklar bile bir gün büyür. Miami polisi Marcus, fazlasıyla hak ettiği emekliliğine hazırlanmaktadır. Ama ortağı Mike acımasız bir uyuşturucu karteli tarafından hedef alınır.

BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Will Smith Mike

Martin Lawrence Marcus Burnett

Vanessa Hudgens Kelly

Alexander Ludwig Dorn

Charles Melton Rafe

Paola Núñez Rita

Kate del Castillo Isabel Aretas

Joe Pantoliano Captain Conrad Howard

Theresa Randle Theresa Burnett

Jacob Scipio Armando Armas

Massi Furlan Lee Taglin

Dennis Greene Reggie