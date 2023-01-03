Bad Boys: Her Zaman Çılgın filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
Çılgın ikili filminin üçüncüsü "Bad Boys: Her Zaman Çılgın" 2022'de vizyona girdi. Bad Boys: Her Zaman Çılgın filminin konusu nedir? Bad Boys: Her Zaman Çılgın filminin oyuncuları kim?
Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetilen Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi tv seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.
BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kötü çocuklar bile bir gün büyür. Miami polisi Marcus, fazlasıyla hak ettiği emekliliğine hazırlanmaktadır. Ama ortağı Mike acımasız bir uyuşturucu karteli tarafından hedef alınır.
BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Will Smith Mike
Martin Lawrence Marcus Burnett
Vanessa Hudgens Kelly
Alexander Ludwig Dorn
Charles Melton Rafe
Paola Núñez Rita
Kate del Castillo Isabel Aretas
Joe Pantoliano Captain Conrad Howard
Theresa Randle Theresa Burnett
Jacob Scipio Armando Armas
Massi Furlan Lee Taglin
Dennis Greene Reggie
En Çok Okunan Haberler
-
- e-Devlet'te yeni dönem
- 'Görev kiralık katillere verilmiş!'
- Nilgün Belgün'den yıllar sonra 'Yabancı Damat' itirafı
- Kulislerde konuşulan 2 önemli iddia
- Altaylı aktardı: 'Benim kalemimi kırmışlar'
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu!
- Arnavutluk'ta Sylvinho dönemi
- Mutfak tüpüne dev zam!
- ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı