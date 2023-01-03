Hareket Sekiz filminin konusu nedir? Hareket Sekiz filminin oyuncuları kim? Hareket Sekiz filminin IMDb puanı kaç?

03 Ocak 2023 Salı, 11:53

Hareket Sekiz, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Ayberk Çınar'ın yazdığı aksiyon komedi filmidir.



HAREKET SEKİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Hareket Sekiz filmi, bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın başlarına gelecek talihsiz olayları konu alıyor. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşen üç polisin komik ve aksiyon dolu anları seyirciye keyifli dakikalar yaşatacak.



HAREKET SEKİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ali Sunal

Onur Atilla

Sarp Bozkurt

Devrim Yakut

Gürgen Öz

Bihter Dinçel

Hakan Bilgin

Hande Katipoğlu

Aykut Taşkın

HAREKET SEKİZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?



Hareket Sekiz filminin IMDb puanı 4,6 olarak karşımıza çıkıyor.



HAREKET SEKİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hareket Sekiz filminin çekimleri Türkiye ve Azerbaycan'da yapıldı.







