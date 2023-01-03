Hareket Sekiz filminin konusu nedir? Hareket Sekiz filminin oyuncuları kim? Hareket Sekiz filminin IMDb puanı kaç?
Hareket Sekiz filmi 2019 yılında vizyona girdi. Hareket Sekiz filmi tv ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Hareket Sekiz filminin konusu nedir? Hareket Sekiz filminin oyuncuları kim? Hareket Sekiz filminin IMDb punaı kaç?
Hareket Sekiz, yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Ayberk Çınar'ın yazdığı aksiyon komedi filmidir.
HAREKET SEKİZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hareket Sekiz filmi, bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın başlarına gelecek talihsiz olayları konu alıyor. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır. Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşen üç polisin komik ve aksiyon dolu anları seyirciye keyifli dakikalar yaşatacak.
HAREKET SEKİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ali Sunal
Onur Atilla
Sarp Bozkurt
Devrim Yakut
Gürgen Öz
Bihter Dinçel
Hakan Bilgin
Hande Katipoğlu
Aykut Taşkın
HAREKET SEKİZ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Hareket Sekiz filminin IMDb puanı 4,6 olarak karşımıza çıkıyor.
HAREKET SEKİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hareket Sekiz filminin çekimleri Türkiye ve Azerbaycan'da yapıldı.
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