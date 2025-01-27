Yayınlanma: 27.01.2025 - 20:06

Güncelleme: 27.01.2025 - 20:06

Bahar dizisi 32. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yılbaşı gecesi, Efsun ile Timur arasında geçen konuşma Bahar’ın üzerine kalırken Bahar iki arada sıkışmıştır. Oğlunun mutluluğu için susmak mı yoksa hastanedeki işini kaybetmemek için konuşmak mı... Herkes Bahar’ın Timur’a geri dönmek istediğini düşünürken duydukları karşısında çılgına dönen Rengin, Timur’a rest çeker. Timur, Bahar’ın mental olarak iyi olmadığını iddia ederken aksi gibi Bahar’ın hastanede başına gelenler ise herkesi buna ikna eder niteliktedir. Efsun’un kına gecesi baskılarına boyun eğen Seren onu sinir edecek bir şart öne sürer. Öte yandan, Öte yandan Çağla Tolga’dan köşe bucak saklanmaktadır.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 32. bölümü 27 Ocak Pazartesi saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aziz Uras ve Seren’in heyecanla beklenen düğün günü eğlenceli anlara sahne olurken, gecede ilginç gelişmelerin yaşanacağının ilk sinyalleri veriliyor. Bahar ve Evren’in ilişkilerinin hız kesmeden devam ettiğine tanık olduğumuz tanıtımda, Rengin ve Efsun arasında büyüyen gerilim dikkat çekerken; gerçekleri öğrenen Rengin’in neler planladığı ise büyük merak konusu oluyor.