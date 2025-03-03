Yayınlanma: 03.03.2025 - 18:54

Güncelleme: 03.03.2025 - 18:54

Bahar dizisi 37. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar, Leyla’nın sırrını öğrendiğinde zor bir karar vermek zorunda kalır. Gerçeği Timur’a söylemek ile Leyla’nın sağlığını korumak arasında sıkışan Bahar, bu yükü tek başına taşımakta zorlanır ve beklenmedik bir anda durumu içinden çıkılmaz hale getirir. Çağla, Tolga’nın geçmişine dair şüphelerinin izini sürerken, yakalandığı gerçek onu beklenmedik bir hesaplaşmaya sürükler ve Tolga’nın sakladığı sırrın ilişkilerini temelden sarsacak kadar büyük olduğunu fark eder. Rengin, hayatında köklü bir değişime adım atarak riskli bir ortaklığa girişir. Ancak bu iş birliği, hastanedeki dengeleri altüst edecek yeni çatışmalara zemin hazırlar. Bahar’ın evinde huzurlu bir akşam yemeği planlanırken, Seren ve Aziz Uras’ın aldığı kararı kabullenemeyen Efsun, duyduklarını içine sindiremez ve soluğu Bahar’ın evinde alır. Saklı kalan gerçekleri bir bir ortaya döken Efsun’un bu çıkışı, beklenenden çok daha büyük sonuçlar doğuracaktır.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 37. bölümü 4 Mart Salı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.