Yayınlanma: 10.03.2025 - 22:22

Güncelleme: 10.03.2025 - 22:22

Bahar dizisi 38. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Seren’in doğum sancıları başladığında, jinekologların kongre nedeniyle hastanede olmaması işleri daha da zorlaştırır. Tam bu esnada, doğumu yönetmesi beklenen Rengin’in ani bir rahatsızlık geçirerek ameliyatı üstlenemeyecek duruma gelmesi, hastanede büyük bir krize yol açar.

Tüm gözler, henüz bu kadar büyük bir sorumluluk üstlenmemiş olan Bahar’a çevrilir. Aziz Uras’ın tüm itirazlarına ve tereddütlerine rağmen, başka bir seçenek kalmaz. Bahar, meslek hayatındaki ilk doğumunu gerçekleştirmek zorundadır! Evren’in desteğiyle, oldukça riskli bir doğumu yönetmeye karar verir.

Sadece tıbbi yetkinliğini değil, aynı zamanda cesaretini de ortaya koymak zorunda kalırken, bu süreç onu Aziz Uras’la doğrudan karşı karşıya getirecektir. Öte yandan hastanenin başka bir köşesinde Leyla, kritik bir ameliyatın ortasında yaşam mücadelesi verirken, doğumu bitiren Bahar, Seren’in çığlığıyla irkilir; “Bahar bebeklerim yaşıyor mu!?”

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 38. bölümü 11 Mart Salı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İkizlerin hayata tutunmasından sonra çabası ve neşesiyle dikkat çeken Bahar ve Seren’in hayatının tehlikeye girdiğini düşünüp öfkelenen Aziz Uras karşı karşıya gelir. Bahar’ın bebekleri kurtardığını düşünen Evren ve Timur ise Aziz Uras’a karşı Bahar’ı savunur. Bahar’ın hakkında açılan soruşturma hastane gündemine bomba gibi düşerken; bu işin arkasında kimin olduğunu arayan Bahar, önce yanlış kapıları çalar. Seren’in “Bahar’ı şikayet eden Uras’mış!” sözleri ise şok etkisi yaratır.