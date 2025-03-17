Yayınlanma: 17.03.2025 - 22:10

Güncelleme: 17.03.2025 - 22:10

Bahar dizisi 39. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar, Seren’in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğrenir. Ancak asıl yıkıcı olan, şikayetin Aziz Uras’tan gelmiş olmasıdır. Ona duyduğu güvenin sarsılması, Bahar’ı bilinmez bir yolculuğa sürükler. Aldığı karar herkesi endişelendirirken, hastane ani işten çıkarmalar ve sert yüzleşmelerle çalkalanır. Özellikle sevilen bir asistanın kovulmasıyla hastanede yeni bir dönem başlar. Tüm bu kaosun içinde, evrenden gelen bir işaretle kalbinin sesini dinlemeye karar veren Bahar’ın karşısına bugüne kadar hiç deneyimlemediği kadar büyük bir engel çıkacaktır.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 39. bölümü 18 Şubat Salı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.