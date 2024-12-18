Yayınlanma: 18.12.2024 - 00:03

Güncelleme: 18.12.2024 - 00:03

Bahar 29. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Dizinin takipçileri yeni bölümde neler olduğunu araştırıyor. Peki, Bahar'ın yeni bölümünde ne oldu? İşte son bölümde olanlar...

BAHAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Evren’in ilişkiyi bitirmesini kabullenemeyen Bahar, hatasını telafi etmek için her yolu denemeye karar verir. Aradığı çözüm, hiç beklemediği bir anda karşısına çıkar.

Evren’in elindeki sorunu giderebilecek ünlü bir cerrah, şans eseri çok kısa bir süre için Türkiye’dedir.

Ancak hem cerrahın takvimi çok sıkışıktır, hem de söz konusu operasyon oldukça risklidir.

Tüm bu sorunlarla boğuşan Bahar, kötü bir haber alan can dostu Çağla’yı istemeden ihmal eder.

Timur ise özellikle ihmal etmeye çalıştığı Efsun’la olmayacak yerlerde denk gelmektedir.

Riskli bir ameliyat, ameliyathane kapısında merakla bekleyen Bahar, Cem, Umay ve hepsinin aklında tek bir soru: acaba bu operasyon en başından beri bir hata mıydı?