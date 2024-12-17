‘Bahar’a yeni doktor geliyor!

‘Doctor Cha’dan uyarlanan fenomen dizi ‘Bahar’ın yeni bölümüne başarılı bir oyuncu katılıyor.

‘Bahar’a yeni doktor geliyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 19:09

‘Bahar’ dizisi ikinci sezonunda seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığını üstlendiği, MF Yapım imzalı “Bahar” dizisine bu akşam Demet Gül, yurt dışında çok bilinen ünlü bir mikrocerrahi uzmanı olan Jennifer Harmancı karakteriyle ekibe katılıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, İstanbul’a bir kongre için gelen, babası Türk, annesi Amerikalı olan Jennifer, Evren’in (Buğra Gülsoy) tedavisi için Bahar’ın (Demet Evgar) ulaşmaya çalıştığı doktor olarak seyirci karşısına çıkacak. Demet Gül son olarak TRT Türk’ün 10 bölümlük mini dizisi “Temelli Misafir”de Almanya’dan gelen “Meliha” rolüne hayat verdi.


Etiketler: #Bahar #Doktor #Demet Gül

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