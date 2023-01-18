Çatlak filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2020 yılında vizyona giren Çatlak filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Çatlak filminin konusu ne? Çatlak filminin oyuncuları kim? Çatlak filminin IMDb puanı kaç?
Çatlak (Fractured), yönetmenliğini ve senaristliğini Fikret Reyhan'ın üstlendiği, 2020 yapımlı bir dram filmidir.
ÇATLAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Göçmen işçi olarak İngiltere’de çalışan Fatih, arkadaşı Ayhan’dan ailesine göndermek üzere yüklü miktarda borç almıştır. Fatih Türkiye’ye döndükten sonra da borç ödenmez. Ayhan, Fatih’in ailesini ziyaret eder. Bu ziyaret, aynı binada yaşayan aile içinde bir fitili ateşler.
ÇATLAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Elif Ürse
Tuğçe Yolcu
Gülçin Kültür Şahin
Canan Atalay
Hakan Emre Ünal
Giray Altınok
Hakan Salınmış
Mehmet Bilge Aslan
Süreyya Kılımcı
Süleyman Karaahmet
Görkem Mertsöz
Cihat Süvarioğlu
Emir Ünver
Taha Bora Elkoca
ÇATLAK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Çatlak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.
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