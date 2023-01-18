Çatlak filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:56

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 13:56

Çatlak (Fractured), yönetmenliğini ve senaristliğini Fikret Reyhan'ın üstlendiği, 2020 yapımlı bir dram filmidir.

ÇATLAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Göçmen işçi olarak İngiltere’de çalışan Fatih, arkadaşı Ayhan’dan ailesine göndermek üzere yüklü miktarda borç almıştır. Fatih Türkiye’ye döndükten sonra da borç ödenmez. Ayhan, Fatih’in ailesini ziyaret eder. Bu ziyaret, aynı binada yaşayan aile içinde bir fitili ateşler.

ÇATLAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Elif Ürse

Tuğçe Yolcu

Gülçin Kültür Şahin

Canan Atalay

Hakan Emre Ünal

Giray Altınok

Hakan Salınmış

Mehmet Bilge Aslan

Süreyya Kılımcı

Süleyman Karaahmet

Görkem Mertsöz

Cihat Süvarioğlu

Emir Ünver

Taha Bora Elkoca

ÇATLAK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Çatlak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.