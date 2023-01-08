Kaos filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2005 yılında vizyona giren Kaos filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kaos filminin konusu ne? Kaos filminin oyuncuları kim? Kaos filminin IMDb puanı kaç?
Kaos (Chaos), yönetmenliğini ve senaristliğini Tony Giglio'nun üstlendiği, 2005 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.
KAOS FİLMİNİN KONUSU NE?
Quentin Conners Pearl Köprüsü'nde işten atılmıştı. Şimdi ise bir banka soygununun soyguncuları onu isteyince mecburen işe alınır ve ona çok genç bir polis olan Shane Dekker'i ortak olarak verirler ancak bir süre sonra olaylar gittikçe ilginçleşmeye başlayacak ve daha sonra tam bir kaosa dönecektir.
KAOS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Statham
Ryan Phillippe
Wesley Snipes
Justine Waddell
Henry Czerny
KAOS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kaos filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
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