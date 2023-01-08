Kaos filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 08.01.2023 - 11:32

Güncelleme: 08.01.2023 - 11:32

Kaos (Chaos), yönetmenliğini ve senaristliğini Tony Giglio'nun üstlendiği, 2005 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.

KAOS FİLMİNİN KONUSU NE?

Quentin Conners Pearl Köprüsü'nde işten atılmıştı. Şimdi ise bir banka soygununun soyguncuları onu isteyince mecburen işe alınır ve ona çok genç bir polis olan Shane Dekker'i ortak olarak verirler ancak bir süre sonra olaylar gittikçe ilginçleşmeye başlayacak ve daha sonra tam bir kaosa dönecektir.

KAOS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Ryan Phillippe

Wesley Snipes

Justine Waddell

Henry Czerny

KAOS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kaos filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.