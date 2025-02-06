Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:41

Güncelleme: 06.02.2025 - 09:41

Başka Bir Dünya filminin yönetmen koltuğunda Mike Cahill oturuyor. Filmin senaristliğini Mike Cahill ve Brit Marling üstleniyor. Peki, Başka Bir Dünya filminin konusu ne? Başka Bir Dünya filminin oyuncuları kim?

BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?

17 yaşındaki Rhoda (Brit Marling), MIT Üniversitesi’ne kabul edildiğini öğrenir ve bunu arkadaşları ile kutlar. O gece dünyanın tıpatıp benzeri bir gezegen gökyüzünde belirir. Bu gezegene bakarak arabayı kullanan Rhoda, müzisyen John Burroughs’un (William Mapother) arabasına çarpar ve kazada John’un karısı ile oğlu ölür. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan Rhoda, hayatta kalır ve katıldığı bir yarışmada bu gezegene seyahat hakkı kazanır.

BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

William Mapother

Robin Taylor

Brit Marling

Ari Gold

Kumar Pallana

Rupert Reid

Jordan Baker

Ana Kayne

Jeffrey Goldenberg

Natalie Carter

Joseph A. Bove

Flint Beverage

Diane Ciesla

Jeff Clyburn

Meggan Lennon

Bruce Colbert

Matthew-Lee Erlbach

Ana Valle

BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Başka Bir Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.