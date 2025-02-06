Başka Bir Dünya filminin konusu ne? Başka Bir Dünya filminin oyuncuları kim?
Başka Bir Dünya (Another Earth) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başka Bir Dünya filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Başka Bir Dünya filminin konusu ne? Başka Bir Dünya filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Başka Bir Dünya filminin yönetmen koltuğunda Mike Cahill oturuyor. Filmin senaristliğini Mike Cahill ve Brit Marling üstleniyor. Peki, Başka Bir Dünya filminin konusu ne? Başka Bir Dünya filminin oyuncuları kim?
BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NE?
17 yaşındaki Rhoda (Brit Marling), MIT Üniversitesi’ne kabul edildiğini öğrenir ve bunu arkadaşları ile kutlar. O gece dünyanın tıpatıp benzeri bir gezegen gökyüzünde belirir. Bu gezegene bakarak arabayı kullanan Rhoda, müzisyen John Burroughs’un (William Mapother) arabasına çarpar ve kazada John’un karısı ile oğlu ölür. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan Rhoda, hayatta kalır ve katıldığı bir yarışmada bu gezegene seyahat hakkı kazanır.
BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
William Mapother
Robin Taylor
Brit Marling
Ari Gold
Kumar Pallana
Rupert Reid
Jordan Baker
Ana Kayne
Jeffrey Goldenberg
Natalie Carter
Joseph A. Bove
Flint Beverage
Diane Ciesla
Jeff Clyburn
Meggan Lennon
Bruce Colbert
Matthew-Lee Erlbach
Ana Valle
BAŞKA BİR DÜNYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Başka Bir Dünya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.
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