Yayınlanma: 20.02.2025 - 17:19

Güncelleme: 20.02.2025 - 17:19

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Başka Bir Gün dizisi yeni bölümüyle izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü 20 Şubat Perşembe 20.00'de atv'de izleyicisi ile buluşacak.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN YENİ BÖLMÜNDE NE OLACAK?

Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır. Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir. Kocası Serdar bir katil midir? Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder. Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir. Üstelik Meral'in Nehir üzerindeki şüpheleri ve baskısı artarak devam ediyordur. Bunun yanında Serdar'ın Suzanlara ve bankalara yaptığı borçlar için para bulması gerekiyordur. Nehir dört bir koldan sıkışsa da bütün bu sorunları çözmek için çalışır. Fakat asıl darbeyi hiç beklemediği bir yerden yer. Nehir bu kez de kızıyla sınacaktır…

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ezgi Mola (Nehir Alsoy)

Salih Bademci (Serdar Alsoy)

Berkay Ateş (Tuna Korucu)

Şükrü Ovalı (Özlem Tancı)

Nur Sürer (Güngör Alsoy)

Avni Yalçın (Haluk Alsoy)

Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca)

Onur Bilge (Aytunç Kayaca)

Elçin Afacan (Melike Seyhanlı)

Merve Ateş (Deniz Alsoy)

Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu)

Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN KONUSU NE?

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır. Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?