Özel Kimlik filminin konusu ne? Özel Kimlik filminin oyuncuları kim?

Özel Kimlik (Special ID) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Özel Kimlik filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Özel Kimlik filminin konusu ne? Özel Kimlik filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 21:07
Özel Kimlik filminin konusu ne? Özel Kimlik filminin oyuncuları kim?
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Özel Kimlik filminin yönetmen koltuğunda Clarence Fok Yiu-leung oturuyor. Filmin senaristliğini Kam-yuen Szeto üstleniyor. Peki, Özel Kimlik filminin konusu ne? Özel Kimlik filminin oyuncuları kim? 

ÖZEL KİMLİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Donnie Yen başrolde yer aldığı çete savaşları ve gizli polislerin dava çözümleme çabalarını konu alan aksiyonu bol bir film.

ÖZEL KİMLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Collin Chou - Cheung Mo-Hung

Andy On - Sunny

Jing Tian - Fang Jing

Zhang Hanyu - Blade

Tony Ho - Gangster in flashback

Terence Yin - Terry

Paw Hee-ching - Amy

Evergreen Mak Cheung-ching - Kardeş Kun

Kang Yu - Kardeş Cheng

Ken Lo - Kardeş Bo

Rain Lau - Mary Lau

ÖZEL KİMLİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Özel Kimlik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.


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