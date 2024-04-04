Özel Kimlik filminin konusu ne? Özel Kimlik filminin oyuncuları kim?
Özel Kimlik (Special ID) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Özel Kimlik filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Özel Kimlik filminin konusu ne? Özel Kimlik filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Özel Kimlik filminin yönetmen koltuğunda Clarence Fok Yiu-leung oturuyor. Filmin senaristliğini Kam-yuen Szeto üstleniyor. Peki, Özel Kimlik filminin konusu ne? Özel Kimlik filminin oyuncuları kim?
ÖZEL KİMLİK FİLMİNİN KONUSU NE?
Donnie Yen başrolde yer aldığı çete savaşları ve gizli polislerin dava çözümleme çabalarını konu alan aksiyonu bol bir film.
ÖZEL KİMLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Collin Chou - Cheung Mo-Hung
Andy On - Sunny
Jing Tian - Fang Jing
Zhang Hanyu - Blade
Tony Ho - Gangster in flashback
Terence Yin - Terry
Paw Hee-ching - Amy
Evergreen Mak Cheung-ching - Kardeş Kun
Kang Yu - Kardeş Cheng
Ken Lo - Kardeş Bo
Rain Lau - Mary Lau
ÖZEL KİMLİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Özel Kimlik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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