Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:48

Güncelleme: 01.04.2024 - 17:48

Yang'dan Sonra filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kogonada üstleniyor. Peki, Yang'dan Sonra filminin konusu ne? Yang'dan Sonra filminin oyuncuları kim?

YANG'DAN SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç kızının (Malea Emma Tjandrawidjaja) sevgili yapay zeka arkadaşı Yang (Justin H. Min) sorun yaşadığında, Jake (Colin Farrell) onu tamir etmenin bir yolunu arar. Bu süreçte Jake, önünde geçmekte olan hayatı keşfeder, karısı (Jodie Turner-Smith) ve kızıyla orada olduğunu bilmediği bir mesafede yeniden bağlantı kurar.

YANG'DAN SONRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Colin Farrell

Justin H. Min

Malea Emma Tjandrawidjaja

Jodie Turner-Smith

Sarita Choudhury

Ritchie Coster

Orlagh Cassidy

Clifton Collins Jr.

Ava DeMary

Adeline Kerns

Ansley Kerns

Haley Lu Richardson

Brett Dier

Eve Lindley

Nana Mensah

An-Li Bogan

Deborah Hedwall

Katie Honaker

Ken Holmes

Taylor Ortega

YANG'DAN SONRA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yang'dan Sonra filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.