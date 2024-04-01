Yang'dan Sonra filminin konusu ne? Yang'dan Sonra filminin oyuncuları kim?
Yang'dan Sonra (After Yang) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yang'dan Sonra filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yang'dan Sonra filminin konusu ne? Yang'dan Sonra filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yang'dan Sonra filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Kogonada üstleniyor. Peki, Yang'dan Sonra filminin konusu ne? Yang'dan Sonra filminin oyuncuları kim?
YANG'DAN SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç kızının (Malea Emma Tjandrawidjaja) sevgili yapay zeka arkadaşı Yang (Justin H. Min) sorun yaşadığında, Jake (Colin Farrell) onu tamir etmenin bir yolunu arar. Bu süreçte Jake, önünde geçmekte olan hayatı keşfeder, karısı (Jodie Turner-Smith) ve kızıyla orada olduğunu bilmediği bir mesafede yeniden bağlantı kurar.
YANG'DAN SONRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Colin Farrell
Justin H. Min
Malea Emma Tjandrawidjaja
Jodie Turner-Smith
Sarita Choudhury
Ritchie Coster
Orlagh Cassidy
Clifton Collins Jr.
Ava DeMary
Adeline Kerns
Ansley Kerns
Haley Lu Richardson
Brett Dier
Eve Lindley
Nana Mensah
An-Li Bogan
Deborah Hedwall
Katie Honaker
Ken Holmes
Taylor Ortega
YANG'DAN SONRA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yang'dan Sonra filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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