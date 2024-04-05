Matrix filminin konusu ne? Matrix filminin oyuncuları kim?

Matrix (The Matrix) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Matrix filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Matrix filminin konusu ne? Matrix filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 19:06
Matrix filminin konusu ne? Matrix filminin oyuncuları kim?
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Matrix filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski üstleniyor. Peki, Matrix filminin konusu ne? Matrix filminin oyuncuları kim? 

MATRIX FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo nickname'li çok usta bir "hacker" dır. Ancak siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenecektir. Neo, birden kendini Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kaldığı büyük bir komplonun içinde bulacaktır. İçinde yaşadığımızı sandığımız bu dünya tamamiyle aldatıcıdır. Neo, Trinity ve Morpheus'un da yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır.

MATRIX FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keanu Reeves - Neo

Hugo Weaving - Ajan Smith

Laurence Fishburne - Morpheus

Carrie-Anne Moss - Trinity

Joe Pantoliano - Cypher

Gloria Foster - Oracle

Belinda McClory - Switch

MATRIX FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Matrix filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.7 olarak belirlendi.


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