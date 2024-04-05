Matrix filminin konusu ne? Matrix filminin oyuncuları kim?
Matrix (The Matrix) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Matrix filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Matrix filminin konusu ne? Matrix filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Matrix filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Lilly Wachowski ve Lana Wachowski üstleniyor. Peki, Matrix filminin konusu ne? Matrix filminin oyuncuları kim?
MATRIX FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson aynı zamanda Neo nickname'li çok usta bir "hacker" dır. Ancak siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'dan öğrenecektir. Neo, birden kendini Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kaldığı büyük bir komplonun içinde bulacaktır. İçinde yaşadığımızı sandığımız bu dünya tamamiyle aldatıcıdır. Neo, Trinity ve Morpheus'un da yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır.
MATRIX FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keanu Reeves - Neo
Hugo Weaving - Ajan Smith
Laurence Fishburne - Morpheus
Carrie-Anne Moss - Trinity
Joe Pantoliano - Cypher
Gloria Foster - Oracle
Belinda McClory - Switch
MATRIX FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Matrix filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.7 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Altı üstü kıytırık bir spikersin...'
- AKP'den Uçum'a: Haddinizi aşıyorsunuz!
- Van krizi esnasında AKP koridorlarında neler yaşandı?
- CHP'li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu!
- İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
- AKP’li belediyeler, giderayak yandaşı ihya etti
- Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi
- Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
- AKP'liler seçimden sonra birbirine girdi
- İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu