Büyük Gelen Palto filminin konusu ne? Büyük Gelen Palto filminin oyuncuları kim?

Büyük Gelen Palto (Oversized Coat) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük Gelen Palto filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Büyük Gelen Palto filminin konusu ne? Büyük Gelen Palto filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 19:21
Büyük Gelen Palto filminin konusu ne? Büyük Gelen Palto filminin oyuncuları kim?
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Büyük Gelen Palto filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nawras Abu Saleh üstleniyor. Peki, Büyük Gelen Palto filminin konusu ne? Büyük Gelen Palto filminin oyuncuları kim? 

BÜYÜK GELEN PALTO FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük Boy Palto, 1987-2011 dönemindeki Filistin gerçekliğini anlatıyor.

BÜYÜK GELEN PALTO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?  

Sami Metwasi - Sami

Ashraf Telfah - Anwar

Ahmad Omari - Alone

BÜYÜK GELEN PALTO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Gelen Palto filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8 olarak belirlendi.


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