Yayınlanma: 05.04.2024 - 19:21

Güncelleme: 05.04.2024 - 19:21

Büyük Gelen Palto filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Nawras Abu Saleh üstleniyor. Peki, Büyük Gelen Palto filminin konusu ne? Büyük Gelen Palto filminin oyuncuları kim?

BÜYÜK GELEN PALTO FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük Boy Palto, 1987-2011 dönemindeki Filistin gerçekliğini anlatıyor.

BÜYÜK GELEN PALTO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sami Metwasi - Sami

Ashraf Telfah - Anwar

Ahmad Omari - Alone

BÜYÜK GELEN PALTO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Gelen Palto filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8 olarak belirlendi.