Son Akşam Yemeği filminin yönetmen koltuğunda Levent Onan oturuyor. Filmin senaristliğini Ayla Hacıoğulları ve Vilmer Özçınar üstleniyor. Peki, Son Akşam Yemeği filminin konusu ne? Son Akşam Yemeği filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Son Akşam Yemeği, cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü’nde yaşananlara odaklanıyor. Çankaya Köşkü, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atmak üzeredir. Yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılmaktadır ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında çalışan aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik eder.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Onur Tuna

Pelin Akil

Engin Şenkan

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Akşam Yemeği filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.