Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hapishane yangınından son anda kurtarılan Eşref’i gören Nisan, bu işe bir son vermesi gerektiğini anlar. Balıkçı ile yaptığı anlaşmada tüm riskleri göze alan Nisan, kendisini ortaya koymaya hazır olduğunu belirtir. İhtiyar’a ulaşmak içinse hiç ummadığı kişilerle birlik olması gerekecektir.

Yangını fırsat bilip dışarı çıkmayı başaran Celo, Eşref’le hesabını kapamak için Kadir’le anlaşır. Bu sırada Nisan’ın kendini ateşe attığını öğrenen Eşref ise içine düştüğü çıkmazdan kurtulmanın bir yolunu bulmalıdır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İhtiyar’ın evinde mahsur kalan Nisan, bebeği onun ‘varisi’ olarak gördüğünü öğrenince dehşete düşer. Oradan tek başına çıkmasının imkansız olduğunu anlayan Nisan, İhtiyar’ın kendisine yaklaşma çabalarına rağmen yumuşamayı reddeder. Evde kaldığı süre boyunca ise İhtiyar hakkında bilgi toplamaya çalışır. Eşref, Celo’yu sıkıştırarak İhtiyar’a ulaşmaya çalışsa da İhtiyar yine bir adım öndedir. Nihayet karşı karşıya geldiklerinde ise tüm kozların İhtiyar’ın elinde olması, Eşref’i tamamen savunmasız bırakır. İhtiyar’ın sevdiği kadın ve doğmamış çocuğu üzerinden kurduğu planlar karşısında eli kolu bağlanan Eşref, Nisan’a son kez sarılarak veda etmek zorunda kalır.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin 46. bölümü 3 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.