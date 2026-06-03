Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

3.06.2026 17:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

Eşref Rüya dizisinin 46. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Eşref Rüya dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

Image

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hapishane yangınından son anda kurtarılan Eşref’i gören Nisan, bu işe bir son vermesi gerektiğini anlar. Balıkçı ile yaptığı anlaşmada tüm riskleri göze alan Nisan, kendisini ortaya koymaya hazır olduğunu belirtir. İhtiyar’a ulaşmak içinse hiç ummadığı kişilerle birlik olması gerekecektir.

Yangını fırsat bilip dışarı çıkmayı başaran Celo, Eşref’le hesabını kapamak için Kadir’le anlaşır. Bu sırada Nisan’ın kendini ateşe attığını öğrenen Eşref ise içine düştüğü çıkmazdan kurtulmanın bir yolunu bulmalıdır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İhtiyar’ın evinde mahsur kalan Nisan, bebeği onun ‘varisi’ olarak gördüğünü öğrenince dehşete düşer. Oradan tek başına çıkmasının imkansız olduğunu anlayan Nisan, İhtiyar’ın kendisine yaklaşma çabalarına rağmen yumuşamayı reddeder. Evde kaldığı süre boyunca ise İhtiyar hakkında bilgi toplamaya çalışır. Eşref, Celo’yu sıkıştırarak İhtiyar’a ulaşmaya çalışsa da İhtiyar yine bir adım öndedir. Nihayet karşı karşıya geldiklerinde ise tüm kozların İhtiyar’ın elinde olması, Eşref’i tamamen savunmasız bırakır. İhtiyar’ın sevdiği kadın ve doğmamış çocuğu üzerinden kurduğu planlar karşısında eli kolu bağlanan Eşref, Nisan’a son kez sarılarak veda etmek zorunda kalır.

EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin 46. bölümü 3 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.

İlgili Konular: #dizi #TV rehberi #Eşref Rüya

İlgili Haberler

2 Haziran Survivor kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
2 Haziran Survivor kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? 2 Haziran Survivor kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu?
TV yayın akışı 3 Haziran Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 3 Haziran Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var? 3 Haziran 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 3 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Taşacak Bu Deniz hangi gün?
Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Taşacak Bu Deniz hangi gün? Taşacak Bu Deniz, ekran yolculuğuna kısa bir yaz arası veriyor. Peki, Taşacak Bu Deniz sezon finali ne zaman? Taşacak Bu Deniz hangi gün?