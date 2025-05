Yayınlanma: 01.05.2025 - 17:39

Güncelleme: 01.05.2025 - 17:39

Gagarin: First in Space filminin yönetmen koltuğunda Pavel Parkhomenko oturuyor. Filmin senaristliğini Oleg Kapanets üstleniyor. Peki, Gagarin: First in Space filminin konusu ne? Gagarin: First in Space filminin oyuncuları kim?

FIRST IN SPACE FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, insanlığın uzay araştırmaları yolundaki ilk adımlarına ithaf ediliyor ve ilk kozmonot Yuri Gagarin'in kaderine yön veriyor. Ana motif - birinci olma hakkı için mücadele: ilk kozmonottaki rekabet, füze teknolojisinde rekabet, süper güçlerin - SSCB ve ABD - çatışması. İlk grup astronotlar ülke genelindeki 3 bin savaş pilotu arasından seçildi. Efsanevilerin yirmisinde en iyinin en iyisi var. Hangisinin önce uçacağını kimse bilmiyordu.

FIRST IN SPACE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mikhail Filippov

Vladimir Steklov

Viktor Proskurin

Nadezhda Markina

Daniil Vorobyov

Inga Strelkova-Oboldina

Anatoli Otradnov

Vladimir Chuprikov

FIRST IN SPACE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gagarin: First in Space filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.