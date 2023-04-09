Ben Bu Cihana Sığmazam'da peş peşe vedalar! Seyirciler tepkili

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 00:24

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 00:24

ATV’de birbirinden iddialı sahneleriyle sosyal medyada kendine geniş ölçüde yer bulan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Dizideki ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Yankılarını hissettirmeye kesintisiz devam eden ve kadrodaki isimlerin performanslarıyla alkış toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam’dan Kerem Kupacı da gidiyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 28 Mart Salı tarihinde yayınlanan bölümünde, Kerem Kupacı’nın üstlendiği ‘Ethem’ karakteri hastanede bıçaklı saldırıya uğradı. Bir süre boğuştuktan sonra saldırgan bıçağı saplar ve Ethem olay yerinde hayata gözlerini yumar. Cezayir Türk’in damadı ve Canan’ın kocası rolünü oynayan Kerem Kupacı, Ben Bu Cihana Sığmazam’da çekilen ölüm sahnesiyle beraber hikayesini tamamladı ve son kez ekranlara çıktı.

Bilindiği gibi ekranların sevilen ismi Kerem Kupacı, Kalk Gidelim, Kırgın Çiçekler, Elveda Rumeli, Hayat Bilgisi, Ruhsar, Hayal ve Gerçek, Bedel, Dikkat Bebek Var gibi yapımlarda boy göstermişti.

YENİ SEZON OLACAK MI?

Öte yandan ATV'nin aldığı kara göre Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi gelecek sezonda da devam edecek. Haziran ayında sezon finali yapacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Eylül ayında tekrar ekranda olacak. Yeni sezonda başka vedalar da yaşanacak.