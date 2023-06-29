Yayınlanma: 29.06.2023 - 12:38

Güncelleme: 29.06.2023 - 12:53

Ben-Hur Adına filminin yönetmenliğini Timur Bekmambetov otururken filmin senaryosunu Keith Clarke ve John Ridley kaleme aldı. Peki, Ben-Hur Adına filmi konusu nedir? Ben-Hur Adına filmi oyuncuları kimler? Ben-Hur Adına filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

BEN-HUR ADINA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ben-Hur Yahudi varlıklı bir prens, aristokrat, tüccardır. Üvey kardeşi Romalı Messala ise görüşmedikleri yıllar boyunca yüksek kademeli bir Roma hakimi olmuştur. Kudüs’ten uzak kaldığı uzun yıllardan sonra buraya dönen Messala, artık Roma ordusunun komutanı olmuştur. Yahudilerin özgürlüğü için canı pahasına mücadele eden Ben-Hur’dan, çocukluk arkadaşı Messala tarafından, Romalıları eleştiren yahudileri teşhis etmesi istenir ancak Ben-Hur kabul etmez. Messela onu kürek mahkumu olarak sürgüne gönderir. Bunun üzerine arkadaşı Zengin hayatına veda eden prens bu olay üzerine intikam yemini edecektir. Bu andan sonra hayatı büyük bir maceranın içinde kaybolur...

BEN-HUR ADINA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Jack Huston - Judah Ben-Hur

Morgan Freeman - Ildarin

Toby Kebbell - Messala

Rodrigo Santoro - Jesus Christ

Nazanin Boniadi - Esther

Pilou Asbaek - Poncio Pilatos

Ayelet Zurer - Naomi

Marwan Kenzari - Druses

Sofia Black D'Elia - Tirzah

Haluk Bilginer - Simonides

Moises Arias - Dismas

Julian Kostov - Lucius

James Cosmo - Quintus

BEN-HUR ADINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Ben-Hur Adına filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.