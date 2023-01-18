Benim Rembrant’ım filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2019 yılında vizyona giren Benim Rembrant’ım filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Benim Rembrant’ım filminin konusu ne? Benim Rembrant’ım filminin oyuncuları kim? Benim Rembrant’ım filminin IMDb puanı kaç?
Benim Rembrant’ım (My Rembrant), yönetmenliğini ve senaristliğini Oeke Hoogendijk'in üstlendiği, 2019 yapımlı bir belgesel filmidir.
BENİM REMBRANT’IM FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'ın hayatını konu alıyor. Hollandalı ünlü ressam Rembrandt’ın resimlerine olan akıl almaz tutkusunun bazı beklenmedik olaylara yol açmasını gözler önüne seren belgeselde, sanat koleksiyoncularının Rembrandt’ın eserlerine düşkünlüğü anlatılıyor.
BENİM REMBRANT’IM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Eijk De Mol van Otterloo
Jan Six
Rose-Marie De Mol van Otterloo
BENİM REMBRANT’IM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Benim Rembrant’ım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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