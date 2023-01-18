Benim Rembrant’ım filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:17

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 13:17

Benim Rembrant’ım (My Rembrant), yönetmenliğini ve senaristliğini Oeke Hoogendijk'in üstlendiği, 2019 yapımlı bir belgesel filmidir.

BENİM REMBRANT’IM FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'ın hayatını konu alıyor. Hollandalı ünlü ressam Rembrandt’ın resimlerine olan akıl almaz tutkusunun bazı beklenmedik olaylara yol açmasını gözler önüne seren belgeselde, sanat koleksiyoncularının Rembrandt’ın eserlerine düşkünlüğü anlatılıyor.

BENİM REMBRANT’IM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Eijk De Mol van Otterloo

Jan Six

Rose-Marie De Mol van Otterloo

BENİM REMBRANT’IM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Benim Rembrant’ım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.