Yayınlanma: 06.08.2024 - 18:10

Güncelleme: 06.08.2024 - 18:10

Son Şans filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini Kurt Sutter ve Richard Wenk üstleniyor. Peki, Son Şans filminin konusu ne? Son Şans filminin oyuncuları kim?

SON ŞANS FİLMİNİN KONUSU NE?

Hafif Ağırsiklet dünya şampiyonu boksör Billy Hope (Jake Gyllenhaal) için hayatında her şey yolundadır. Çok sevdiği eşi Maureen (Rachel McAdams) ve kızı Leila ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Ancak öfkesine hakim olamadığı bir olayın sonunda gerçekleşen trajik kaza sonucu eşini kaybeder, kızının velayeti elinden alınır. Sahip olduğu her şeyi bir bir kaybeden Billy, yeniden zirveye çıkıp kızına kavuşabilmek için son çare olarak boks antrenörü Tick Wills'ten (Forest Whitaker) yardım ister.

SON ŞANS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jake Gyllenhaal

Rachel McAdams

Forest Whitaker

Oona Laurence

50 Cent

Malcolm M. Mays

John Cenatiempo

Skylan Brooks

Víctor Ortíz

Beau Knapp

Naomie Harris

Rita Ora

Tyrese Gibson

Patsy Meck

Clare Foley

Dominic Colón

Miguel Gomez

Troy Bogdan

Lana Young

SON ŞANS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Son Şans filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.