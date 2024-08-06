Son Şans filminin konusu ne? Son Şans filminin oyuncuları kim?
Son Şans (Southpaw) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Son Şans filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Son Şans filminin konusu ne? Son Şans filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Son Şans filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini Kurt Sutter ve Richard Wenk üstleniyor. Peki, Son Şans filminin konusu ne? Son Şans filminin oyuncuları kim?
SON ŞANS FİLMİNİN KONUSU NE?
Hafif Ağırsiklet dünya şampiyonu boksör Billy Hope (Jake Gyllenhaal) için hayatında her şey yolundadır. Çok sevdiği eşi Maureen (Rachel McAdams) ve kızı Leila ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Ancak öfkesine hakim olamadığı bir olayın sonunda gerçekleşen trajik kaza sonucu eşini kaybeder, kızının velayeti elinden alınır. Sahip olduğu her şeyi bir bir kaybeden Billy, yeniden zirveye çıkıp kızına kavuşabilmek için son çare olarak boks antrenörü Tick Wills'ten (Forest Whitaker) yardım ister.
SON ŞANS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jake Gyllenhaal
Rachel McAdams
Forest Whitaker
Oona Laurence
50 Cent
Malcolm M. Mays
John Cenatiempo
Skylan Brooks
Víctor Ortíz
Beau Knapp
Naomie Harris
Rita Ora
Tyrese Gibson
Patsy Meck
Clare Foley
Dominic Colón
Miguel Gomez
Troy Bogdan
Lana Young
SON ŞANS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Son Şans filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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