Yayınlanma: 05.08.2024 - 10:38

Güncelleme: 05.08.2024 - 10:38

İyi Adamlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Shane Black üstleniyor. Peki, İyi Adamlar filminin konusu ne? İyi Adamlar filminin oyuncuları kim?

İYİ ADAMLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

1970’ler Los Angeles’ında, şanslı ama sakar özel dedektif Holland March ve dikkatli araştırmacı Jackson Healy bir gizemi çözmek için bir araya gelir. Birlikte, herkesin aradığı ve önemli bir sırrı saklayan kayıp kızı bulmaları gerekmektedir. Bu araştırma esnasında iki dedektif kendilerini yüksek statüdeki devlet yetkililerinin hedefinde bulur.

İYİ ADAMLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Russell Crowe

Ryan Gosling

Matt Bomer

Kim Basinger

Beau Knapp

Ty Simpkins

Keith David

Kimberly Battista

Yvonne Zima

Rachele Brooke Smith

Angourie Rice

Daisy Tahan

Margaret Qualley

Sala Baker

Lexi Johnson

Garrett Carpenter

Carson Meyer

Steve Wilder

İYİ ADAMLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İyi Adamlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.