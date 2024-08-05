İyi Adamlar filminin konusu ne? İyi Adamlar filminin oyuncuları kim?
İyi Adamlar (The Nice Guys) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İyi Adamlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İyi Adamlar filminin konusu ne? İyi Adamlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İyi Adamlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Shane Black üstleniyor. Peki, İyi Adamlar filminin konusu ne? İyi Adamlar filminin oyuncuları kim?
İYİ ADAMLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
1970’ler Los Angeles’ında, şanslı ama sakar özel dedektif Holland March ve dikkatli araştırmacı Jackson Healy bir gizemi çözmek için bir araya gelir. Birlikte, herkesin aradığı ve önemli bir sırrı saklayan kayıp kızı bulmaları gerekmektedir. Bu araştırma esnasında iki dedektif kendilerini yüksek statüdeki devlet yetkililerinin hedefinde bulur.
İYİ ADAMLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Russell Crowe
Ryan Gosling
Matt Bomer
Kim Basinger
Beau Knapp
Ty Simpkins
Keith David
Kimberly Battista
Yvonne Zima
Rachele Brooke Smith
Angourie Rice
Daisy Tahan
Margaret Qualley
Sala Baker
Lexi Johnson
Garrett Carpenter
Carson Meyer
Steve Wilder
İYİ ADAMLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İyi Adamlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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