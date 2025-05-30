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Beyoğlu Güzeli filminin konusu ne? Beyoğlu Güzeli filminin oyuncuları kim?

Beyoğlu Güzeli filminin konusu ne? Beyoğlu Güzeli filminin oyuncuları kim?

30.05.2025 22:52:00
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Haber Merkezi
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Beyoğlu Güzeli filminin konusu ne? Beyoğlu Güzeli filminin oyuncuları kim?

Beyoğlu Güzeli filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyoğlu Güzeli filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Beyoğlu Güzeli filminin konusu ne? Beyoğlu Güzeli filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Beyoğlu Güzeli filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Filmin senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Beyoğlu Güzeli filminin konusu ne? Beyoğlu Güzeli filminin oyuncuları kim? 

BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Zengin bir ailenin çocuğu olan Ferit ile Alev'in yolları kesişir ve birbirlerine aşık olurlar. Alev bir gün ortadan kaybolup Ferit'i terk eder. Ardından bir yapımcıyla tanışan Alev ünlü bir şarkıcı olur. Alev ile Ferit'in yolları bu süreçte bir kez daha kesişir.

BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Hülya Koçyiğit

Tarık Akan

Münir Özkul

Suphi Tekniker

Mürüvvet Sim

Göksel Kortay

Güzin Özipek

Adile Naşit

Deniz Erkanat

Müşerref Çapın

Aydın Tezel

Müfit Kiper

Cemil Can Bıçakçı

Muammer Gözalan

Renan Fosforoğlu

Halit Akçatepe

Hüseyin Kutman

Kadri Ögelman

Şaziye Moral

BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Beyoğlu Güzeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.

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