Bharat filminin yönetmen koltuğunda Ali Abbas Zafar oturuyor. Filmin senaristliğini Ali Abbas Zafar ve Varun V. Sharma üstleniyor. Peki, Bharat filminin konusu ne? Bharat filminin oyuncuları kim?
BHARAT FİLMİNİN KONUSU NE?
Salman Khan'ın başrolünde yer aldığı Bharat, babasına verdiği sözü tutmaktan asla vazgeçmeyen Bharat'ın performans sergilediği sirkten katıldığı deniz kuvvetlerine uzanan ömrünün önemli bir kısmını odağına alıyor.
BHARAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Salman Khan
Katrina Kaif
Sunil Grover
Tabu
Jackie Shroff
Sonali Kulkarni
BHARAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bharat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.