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Bharat filminin konusu ne? Bharat filminin oyuncuları kim?

Bharat filminin konusu ne? Bharat filminin oyuncuları kim?

12.06.2026 17:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bharat filminin konusu ne? Bharat filminin oyuncuları kim?

Bharat filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bharat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bharat filminin konusu ne? Bharat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Bharat filminin yönetmen koltuğunda Ali Abbas Zafar oturuyor. Filmin senaristliğini Ali Abbas Zafar ve Varun V. Sharma üstleniyor. Peki, Bharat filminin konusu ne? Bharat filminin oyuncuları kim? 

BHARAT FİLMİNİN KONUSU NE?

Salman Khan'ın başrolünde yer aldığı Bharat, babasına verdiği sözü tutmaktan asla vazgeçmeyen Bharat'ın performans sergilediği sirkten katıldığı deniz kuvvetlerine uzanan ömrünün önemli bir kısmını odağına alıyor.

BHARAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Salman Khan

Katrina Kaif

Sunil Grover

Tabu

Jackie Shroff

Sonali Kulkarni

BHARAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bharat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.

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