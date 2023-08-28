Bıçak Sırtında filminin konusu ne? Bıçak Sırtında filminin oyuncuları kim?
Bıçak Sırtında (Shock Wave) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bıçak Sırtında filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bıçak Sırtında filminin konusu ne? Bıçak Sırtında filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bıçak Sırtında filminin yönetmen koltuğunda Herman Yau oturuyor. Senaristliğini Erica Li ve Herman Yau üstleniyor. Peki, Bıçak Sırtında filminin konusu ne? Bıçak Sırtında filminin oyuncuları kim?
BIÇAK SIRTINDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Patlayıcılar konusunda uzmanlaşmış bir terörist, Hong Kong’un en çok kullanılan yeraltı tünelini adamlarıyla birlikte ele geçirir. İsteklerinin karşılanması için 48 saat müddet veren terörist, istekleri gerçekleşmezse rehineleri öldürüp tüneli havaya uçuracaktır. Artık bütün ülkenin ve rehinelerin kaderi Bomba İmha Ekibinden Komiser Cheung’un elindedir.
BIÇAK SIRTINDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bruce Willis
Patrick Muldoon
Matthew Marsden
Jared Bankens
Ava Paloma
Kelly Lynn Reiter
BIÇAK SIRTINDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bıçak Sırtında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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