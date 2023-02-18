Evim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Evim Sensin uyarlama mı?

Evim Sensin filminin senaryosu Özcan Deniz ve Avni Tuna Dilligil tarafından kaleme alındı. Evim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Evim Sensin uyarlama mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 14:48
Evim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Evim Sensin uyarlama mı?
Abone Ol google-news

Evim Sensin, 2012 yılı Kasım ayında gösterime giren yönetmenliği Özcan Deniz tarafından yapılan Türk sinema filmidir. Filmin müzikleri Özcan Deniz, Yıldıray Gürgen, Cenk Celebioglu tarafıdan yapıldı.

EVİM SENSİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadırlar. İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili onları aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürüklenir, Leyla yaralarını sararken , İskender’in evi Leyla olur fakat bu güzel hikayenin böyle sürmesine engel olacak olaylar peşlerini bırakmaz..

EVİM SENSİN FİLMİ UYARLAMA MI?

Senaryosu, 2004 Güney Kore filmi " Nae meorisokui jiwoogae'den uyarlandı.

EVİM SENSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Özcan Deniz -İskender

Gizem Denizci -Defne

Fahriye Evcen -Leyla

Özay Fecht -Zeliha

Günes Hayat - Meliha

Zeynep Ender İge - Burcu

Teoman Kumbaracıbaşı

Volga Sorgu

Barış Yalçın - Erol

Sait Yener-Selim




Evim Sensin özcan deniz

İlgili Haberler

TV yayın akışı 18 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 18 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Zor Oyun filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Zor Oyun filminin IMDb puanı kaç?

Zor Oyun filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Zor Oyun filminin IMDb puanı kaç?
Herkül Yeniden Doğuyor filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Herkül Yeniden Doğuyor filminin IMDb puanı kaç?

Herkül Yeniden Doğuyor filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Herkül Yeniden Doğuyor filminin IMDb puanı kaç?

En Çok Okunan Haberler