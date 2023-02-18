Evim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Evim Sensin uyarlama mı?
Evim Sensin filminin senaryosu Özcan Deniz ve Avni Tuna Dilligil tarafından kaleme alındı. Evim Sensin filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Evim Sensin uyarlama mı?
Evim Sensin, 2012 yılı Kasım ayında gösterime giren yönetmenliği Özcan Deniz tarafından yapılan Türk sinema filmidir. Filmin müzikleri Özcan Deniz, Yıldıray Gürgen, Cenk Celebioglu tarafıdan yapıldı.
EVİM SENSİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Leyla başından geçen bir ayrılık sonrası baba evine dönmüştür. Kalbi kırıktır ve çocukluğundan beri sorunlu bir ilişkileri olan babası Selim ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışmaktadırlar. İskender ise küçük yaşlardan beri şanssız bir hayat yaşamış olan yetimhanede büyümüş ve hayatı boyunca hiç evim diyebileceği bir yere sahip olmamış bir adamdır. Beklenmedik bir şekilde karşılaşan bu ikili onları aradıklarını bulmalarını sağlayacak bir aşkın içine sürüklenir, Leyla yaralarını sararken , İskender’in evi Leyla olur fakat bu güzel hikayenin böyle sürmesine engel olacak olaylar peşlerini bırakmaz..
EVİM SENSİN FİLMİ UYARLAMA MI?
Senaryosu, 2004 Güney Kore filmi " Nae meorisokui jiwoogae'den uyarlandı.
EVİM SENSİN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Özcan Deniz -İskender
Gizem Denizci -Defne
Fahriye Evcen -Leyla
Özay Fecht -Zeliha
Günes Hayat - Meliha
Zeynep Ender İge - Burcu
Teoman Kumbaracıbaşı
Volga Sorgu
Barış Yalçın - Erol
Sait Yener-Selim
En Çok Okunan Haberler
-
- Arama kurtarma ekipleri neden geri döndü?
- Arınç YSK'ye yetki verdi!
- Ahmet Nur Çebi, Adana Demirspor Kulübü'nü ziyaret etti
- 'Depremzede çocuk' fetvası!
- MTA Diri Fay Hattı Haritası güncellendi!
- Can kaybımız artıyor!
- 'İnsanların ekmek kadar onura da ihtiyacı var'
- Haluk Levent AHBAP’ı hedef alan trollere yanıt verdi
- AKP'den 'seçim' tartışmalarına ilişkin yeni açıklama
- 'Bu yardımı alın terimle millete hibe ettim'