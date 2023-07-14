Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:25

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:31

Bir Varmış Bir Yokmuş filminin yönetmen koltuğunda İlksen Başarır oturuyor. Senaristliğini İlksen Başarır ve Mert Fırat üstleniyor. Peki, Bir Varmış Bir Yokmuş filminin konusu ne, oyuncuları kim? Bir Varmış Bir Yokmuş filmi nerede çekildi?

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Anaokulu öğretmeni olan Nehir, bir gün tesadüfen bir şarkı dinler ve dinlediği şarkı genç kadını derinden etkiler. Nehir şarkıyı o kadar çok beğenir ki notaların ardından, şarkıyı yapan müzisyenin peşine düşmeye karar verir... Yolun sonundaysa şarkının sahibi olan Ozan'ı bulur. Ama Ozan hayatında yaşadığı derin bir travma yüzünden ve adeta çıkmaz bir sokak gibidir... Bir tarafın kararlılığı ile diğer tarafın bocalamaları arasında sıkışıp kalan bu ilginç aşk hikayesi, acaba mutlu sonlu bir masala bağlanbilecek midir...

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mert Fırat

Melisa Sözen - Nehir

Selen Öztürk - Sema

Derya Durmaz - Cansu

Hare Sürel - Sibel

Anıl Altınöz - Onur

Mustafa Uzunyılmaz

Onur Sirin - Özgür

Goktay Tosun - Ali

Muhammed Yasir Berkli

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Varmış Bir Yokmuş filminin çekimleri Sakarya ve İstanbul'da gerçekleşti.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bir Varmış Bir Yokmuş filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.