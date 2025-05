Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 02.05.2025 - 21:00

Güncelleme: 02.05.2025 - 21:00

TRT ekranlarında yayımlanmaya başlayan Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümünde neler olacağı ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar İstanbul’un 12. bölümü 2 Mayıs Cuma günü TRT ekranlarında yayımlanacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ali, İzzetbegoviç suikastını durdurmak için girdiği mücadelede, Mithat ve Külhan'ın kurduğu pusuya takılır ve kurşunların hedefi haline gelir. Olanlar herkesi derin bir çaresizliğe sürüklerken, Seher’in Ali’ye verdiği kan ikisinin kalpleri arasında yıkılan köprüleri tekrar inşa etmeye başlar. Ancak doktorun verdiği haber herkesi sarsar, Ali de aldığı bir haberle bir kez daha yaralanır. Nermin yaşadıklarının intikamını almak için Ali ve Külhan’ı yavaş yavaş yok etmeye yönelik planlar yapar. Külhan ise Mithat ile birlikte, İSKİ skandalını kapatmak için mühendis Muzaffer Terkin'in savcıya verdiği isimleri teker teker temizlemeye başlar. O sırada Çetin ailesini korumak için defterdeki sırları bir silah gibi kullanır ama kurduğu plan Ali'nin en yakınlarından birini hedef haline getirirken, Tuna ailesinde ise Gökhan'ın kot hayali ve yaşadığı başarısızlıklar kendine olan inancını sarsar. Bir yanda tefeci belası, bir yanda ailesi, diğer yanda ise bir anda ortaya çıkan Çiğdem her şeyi karıştırır. Tüm bu kaosun ortasında Aygül gibi farklı düşüncelere sahip öğrencilerin de katılmasıyla dernek gençler için bir umut ışığı olmaya devam eder. Seher ve Ali ise gelecekleri için umutlanacakken Seher'in Ali'ye olan inancı, Ali’nin Seher’e olan aşkı sınanmaya başlar. "Aşk mı, intikam mı?" sorusu, her an patlamaya gebe bir hale gelir.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti... Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher’i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali’nin en büyük destekçisi olacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Cihangir Ceyhan - Ali

Alina Boz - Seher

Hüseyin Avni Danyal - Çetin

Murat Daltaban - Kenan

Deniz Celiloğlu - Emin

Kaan Taşaner - Gökhan