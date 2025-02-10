Bir Zamanlar İstanbul dizisinin Kudret'i Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal evli mi, kaç yaşında?
Hüseyin Avni Yandal'ın hayatı araştırılıyor. Yeni TRT dizisinde yer alan oyuncunun kim olduğu merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin Kudret'i Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal evli mi, kaç yaşında?
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Yalçın Bulut karakteri ile tanınan Hüseyin Avni Danyal'ın hayatı araştırılıyor. Ünlü oyuncu yeni TRT dizisi Bir Zamanlar İstanbul'da Kudret karakterine hayat verecek. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin Kudret'i Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal evli mi, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
HÜSEYİN AVNİ YANDAL KİMDİR?
Hüseyin Avni Danyal 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'da doğdu. İlkokulu Trabzon'daki İskenderpaşa İlkokulunda okurken ailesinin Ankara'ya taşınması üzerine eğitimini Ankara'da tamamladı. Ortaokul ve lise öğrenimini Ankara Aydınlıkevler lisesi'nde tamamladı.
978-1979 yıllarında Ankara'da amatör olarak tiyatroya başladı. 1981 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümüne girerek 1985 yılında mezun oldu.
Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosunda görev aldı. 1988-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı.
2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırmıştır. Birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı.
Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle 2007-2010 yılları arası 1'den 100. bölüme kadar yer alarak ünlenmiştir. Son olarak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırmıştır.
HÜSEYİN AVNİ YANDAL EVLİ Mİ?
Hüseyin Avni Danyal 2011 yılında Özgen Kılıçarslan ile evlendi.
HÜSEYİN AVNİ YANDAL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
2025: El Turco (Berzan Bey)
2025: Bir Zamanlar İstanbul (Kudret Nacar)
2025: Başka Bir Sen
2024: Kötü Kan (Fevzi Kaya)
2024: Paranoya
2024: Daha İyi Bir Yarın
2024: Taş Kağıt Makas (Kadri Palaz)
2023: Prens
2022: Barış Akarsu "Merhaba"[3]
2021-2024: Yargı - (Metin Kaya)
2018-2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (Tufan Tezyürek)
2018: Börü
2018: Elimi Bırakma
2018: Şahsiyet
2017-2018: Siyah İnci
2017: Vatanım Sensin
2016-2017: Cesur Yürek
2015-2016: Acı Aşk
2015: Kırık Kalpler Bankası
2015: Delibal
2014: Son Mektup
2014: Yağmur: Kıyamet Çiçeği
2014: Sağ Salim 2: Sil Baştan
2013: Eksik Sayfalar
2012-2015: Zengin Kız Fakir Oğlan
2012: Sağ Salim
2012: Karanlıklar Çiçeği
2011-2012: Öyle Bir Geçer Zaman ki
2011: Aşk Tesadüfleri Sever
2010-2011: Kızım Nerede?
2010: New York'ta Beş Minare
2007-2010: Kurtlar Vadisi Pusu - Yalçın Bulut
2009-2010: Hesaplaşma
2008: Güz Sancısı
2008: Şeytanın Pabucu
2007: Beyaz Melek
2006: Hatırla Sevgili
2006: Çinliler Geliyor
2006: Fırtına
2005: Aşka Sürgün
2004: Tam Pansiyon
2004: Çalınan Ceset
2004: Ablam Böyle İstedi
2004: Hayalet - Yalçın
2004: Çemberimde Gül Oya
2004: Bir Aşk Hikayesi
2003: Hürrem Sultan
2003: Kurşun Yarası
2003: Şarkılar Seni Söyler
2003: Esir Şehrin İnsanları
2002: Pembe Patikler
1993: Ferhunde Hanımlar
1982: Dost Eller
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