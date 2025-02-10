Yayınlanma: 10.02.2025 - 15:31

Güncelleme: 10.02.2025 - 15:31

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Yalçın Bulut karakteri ile tanınan Hüseyin Avni Danyal'ın hayatı araştırılıyor. Ünlü oyuncu yeni TRT dizisi Bir Zamanlar İstanbul'da Kudret karakterine hayat verecek. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin Kudret'i Hüseyin Avni Danyal kimdir? Hüseyin Avni Danyal evli mi, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

HÜSEYİN AVNİ YANDAL KİMDİR?

Hüseyin Avni Danyal 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'da doğdu. İlkokulu Trabzon'daki İskenderpaşa İlkokulunda okurken ailesinin Ankara'ya taşınması üzerine eğitimini Ankara'da tamamladı. Ortaokul ve lise öğrenimini Ankara Aydınlıkevler lisesi'nde tamamladı.

978-1979 yıllarında Ankara'da amatör olarak tiyatroya başladı. 1981 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümüne girerek 1985 yılında mezun oldu.

Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosunda görev aldı. 1988-1994 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2001 yılında Sanat Kurumu En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü aldı.

2009 yılında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kenan karakterini canlandırmıştır. Birçok dizide ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı.

Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Bulut karakteriyle 2007-2010 yılları arası 1'den 100. bölüme kadar yer alarak ünlenmiştir. Son olarak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan karakterini canlandırmıştır.

HÜSEYİN AVNİ YANDAL EVLİ Mİ?

Hüseyin Avni Danyal 2011 yılında Özgen Kılıçarslan ile evlendi.

HÜSEYİN AVNİ YANDAL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2025: El Turco (Berzan Bey)

2025: Bir Zamanlar İstanbul (Kudret Nacar)

2025: Başka Bir Sen

2024: Kötü Kan (Fevzi Kaya)

2024: Paranoya

2024: Daha İyi Bir Yarın

2024: Taş Kağıt Makas (Kadri Palaz)

2023: Prens

2022: Barış Akarsu "Merhaba"[3]

2021-2024: Yargı - (Metin Kaya)

2018-2021: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - (Tufan Tezyürek)

2018: Börü

2018: Elimi Bırakma

2018: Şahsiyet

2017-2018: Siyah İnci

2017: Vatanım Sensin

2016-2017: Cesur Yürek

2015-2016: Acı Aşk

2015: Kırık Kalpler Bankası

2015: Delibal

2014: Son Mektup

2014: Yağmur: Kıyamet Çiçeği

2014: Sağ Salim 2: Sil Baştan

2013: Eksik Sayfalar

2012-2015: Zengin Kız Fakir Oğlan

2012: Sağ Salim

2012: Karanlıklar Çiçeği

2011-2012: Öyle Bir Geçer Zaman ki

2011: Aşk Tesadüfleri Sever

2010-2011: Kızım Nerede?

2010: New York'ta Beş Minare

2007-2010: Kurtlar Vadisi Pusu - Yalçın Bulut

2009-2010: Hesaplaşma

2008: Güz Sancısı

2008: Şeytanın Pabucu

2007: Beyaz Melek

2006: Hatırla Sevgili

2006: Çinliler Geliyor

2006: Fırtına

2005: Aşka Sürgün

2004: Tam Pansiyon

2004: Çalınan Ceset

2004: Ablam Böyle İstedi

2004: Hayalet - Yalçın

2004: Çemberimde Gül Oya

2004: Bir Aşk Hikayesi

2003: Hürrem Sultan

2003: Kurşun Yarası

2003: Şarkılar Seni Söyler

2003: Esir Şehrin İnsanları

2002: Pembe Patikler

1993: Ferhunde Hanımlar

1982: Dost Eller