Bir Zamanlar İstanbul dizisinin Kenan'ı Murat Daltaban kimdir? Murat Daltaban evli mi, kaç yaşında?

Yayınlanma: 10.02.2025 - 16:05

Güncelleme: 10.02.2025 - 16:05

Murat Daltaban'ın hayatı araştırılıyor. Ünlü oyuncu yeni TRT dizisi Bir Zamanlar İstanbul dizisinde yer alacak. Peki, Murat Daltaban kimdir? Murat Daltaban evli mi, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

MURAT DALTABAN KİMDİR?

Murat İsmail Rauf Daltaban 5 Mayıs 1966 tarihinde Ankara'da doğdu.

İstanbul'da faaliyet gösteren DOT Tiyatro'nun kurucularından. Bursa'daki Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni. Salkım Hanımın Taneleri filmi, Kınalı Kar ve Hırsız Polis dizisindeki rolleriyle geniş kitlelerce tanıdı.

1983-1986 yılları arsında Ankara Konservatuvarı'nın Opera bölümünde yarı zamanlı eğitim aldı. 1987-1992 yılları arasında ODTÜ'de Maden Mühendisliği bölümünde okudu. Mühendislik eğitimini yarıda bırakıp Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. Tiyatroda ilk defa 1989 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Bir Sırça Köşk Masalı oyununda rol aldı. 1992'de Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bir dönem kulüplerde grubuyla rock ve punk tarzı müzik yaptı. 1993 yılından itibaren on dört sene İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalıştı. Prens Andre, Savaş ve Barış, Iago - Othello, Jason - Medea, Debuission - Misyon oyunlarında başrol oynadı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema ve dizi oyunculuğu da yaptı. İlk defa Babam Askerde (1994) filminde rol aldı. 1999'da Salkım Hanımın Taneleri filminde Ermeni Klarnetçi Artin'i canlandırdı. Bu rolü ile 5. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne değer görüldü. Kınalı Kar dizisindeki Kanber rolü ile tanındı. Hırsız Polis dizisinde canlandırdığı, hırsız Mavi'nin sorunlu ağabeyi Ali Rıza'yı (Arıza) rolü ile tanınırlığı arttı.

Sanatçı Özlem Daltaban'la evlendi, çiftin bu evlilikten Arda Kuzgun (d. 2004) adında bir oğlu oldu. Murat Daltaban, 2005 yılında eşi Özlem Daltaban ve Süha Bilal'le birlikte İstanbul'da DOT adlı tiyatro topluluğunu kurdu ve tiyatronun sanat yönetmenliğini üstlendi. DOT, çağdaş tiyatro metinlerinden yola çıkarak şehirli insanın öyküsünü anlatan oyunlar sahneledi. 1990'larda Büyük Britanya'da ortaya çıkan in-yer-face (suratına tiyatro) oyunlarını Türkiye'de en fazla sahneleyen topluluk oldu Daltaban, DOT'ta 2005-2018 yılları arasında DOT bünyesinde yirmi civarında oyun ve kısa oyun sahneledi.

MURAT DALTABAN EVLİ Mİ?

Özlem Daltaban ile evlenen oyuncunun bir çocuğu var.

HÜSEYİN AVNİ YANDAL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Bir Zamanlar İstanbul -2025

Yıldızlar Bana Uzak, 2023-2024 - Orhan Varnalı

Duy Beni, 2022 - Rıza Günay

Kanunsuz Topraklar, 2021 - Malik Paşazade

Arıza, 2020-2021 - Muzaffer Cura

Kardeş Çocukları, 2019 - Cemal Çetin

Çoban Yıldızı, 2017 - Necmi

Kördüğüm, 2016 - Oğuz

Poyraz Karayel, 2015-2017 - Mümtaz Tok

Eski Hikâye, 2013-2014 - Murat Boztepeli

Şubat, 2013 - Profesör (konuk oyuncu)

Ağır Roman Yeni Dünya, 2012 - Civa Necmi

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010-2012 - Münir Telci

Hicran Yarası, 2009-2010 - Dursun

Gece Gündüz, 2008-2009 - Orhan Atakan

Kalpsiz Adam, 2008 - Mesut

Menekşe ile Halil, 2007 - Mithat

İpekli Mendil, 2006

Pars: Kiraz Operasyonu, 2006 - Haşhaşi

Hırsız Polis, 2005 - Ali Rıza

Hoşgeldin Hayat, 2004

Yürek Çığlığı, 2004 - Avukat Sinan

24 Saat, 2004

Kumsaldaki İzler, 2002 - Nedim

Kınalı Kar, 2002 - Kamber

Hırsız, 2001 - Mahmut

Nisan Yağmuru, 2001

Salkım Hanımın Taneleri, 1999 - Klarnetçi Artin

Cumhuriyet, 1998

Yeni Bir Yıldız, 1997 - Ekrem

Sakin Kasabanın Kadını, 1997 - Adnan

Yalan, 1997 - Ayhan

Hüznün Yüzü, 1997 - Bülent

Bir Aşkın Bittiği Yer, 1996 - Tamer

Yüzleşme, 1996

Ay, Işığında Saklıdır, 1996

Babam Askerde, 1994