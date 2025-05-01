Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin konusu ne? Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin oyuncuları kim?
Küs Kardeşler Limited Şirketi (The Darjeeling Limited) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin konusu ne? Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin yönetmen koltuğunda Wes Anderson oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Schwartzman, Wes Anderson ve Roman Coppola üstleniyor. Peki, Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin konusu ne? Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin oyuncuları kim?
KÜS KARDEŞLER LIMITED ŞİRKETİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmin hikayesi, birbirine yabancı üç kardeşin (Owen Wilson, Adrien Brody ve Jason Schwartzman) babalarının ölümünün ardından Hindistan'da bir tren turuna çıkmalarını anlatıyor. Hayal ürünü olan uzun mesafe treni 'Darjeeling Limited''ın ismi, belli ki Darjeeling Himalayan Railway'den alıntılanmış. Bu tren yolculuğu, birbirlerini tanıyıp yakınlaşmaya çalışan kardeşlerin çabalarının arka planını oluşturuyor. Filmde ayrıca Amara Karan, Anjelica Huston ve Natalie Portman da var.
KÜS KARDEŞLER LIMITED ŞİRKETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bill Murray
Owen Wilson
Adrien Brody
Natalie Portman
Irfan Khan
Anjelica Huston
Barbet Schroeder
Jason Schwartzman
Amara Karan
Camilla Rutherford
KÜS KARDEŞLER LIMITED ŞİRKETİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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