Yayınlanma: 01.05.2025 - 17:16

Güncelleme: 01.05.2025 - 17:16

Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin yönetmen koltuğunda Wes Anderson oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Schwartzman, Wes Anderson ve Roman Coppola üstleniyor. Peki, Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin konusu ne? Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin oyuncuları kim?

KÜS KARDEŞLER LIMITED ŞİRKETİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin hikayesi, birbirine yabancı üç kardeşin (Owen Wilson, Adrien Brody ve Jason Schwartzman) babalarının ölümünün ardından Hindistan'da bir tren turuna çıkmalarını anlatıyor. Hayal ürünü olan uzun mesafe treni 'Darjeeling Limited''ın ismi, belli ki Darjeeling Himalayan Railway'den alıntılanmış. Bu tren yolculuğu, birbirlerini tanıyıp yakınlaşmaya çalışan kardeşlerin çabalarının arka planını oluşturuyor. Filmde ayrıca Amara Karan, Anjelica Huston ve Natalie Portman da var.

KÜS KARDEŞLER LIMITED ŞİRKETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bill Murray

Owen Wilson

Adrien Brody

Natalie Portman

Irfan Khan

Anjelica Huston

Barbet Schroeder

Jason Schwartzman

Amara Karan

Camilla Rutherford

KÜS KARDEŞLER LIMITED ŞİRKETİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Küs Kardeşler Limited Şirketi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.