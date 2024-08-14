Yayınlanma: 14.08.2024 - 18:45

Güncelleme: 14.08.2024 - 18:45

Bu Bir Başlangıç filminin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. Filmin senaristliğini Pınar Tarlabaşı üstleniyor. Peki, Bu Bir Başlangıç filminin konusu ne? Bu Bir Başlangıç filminin oyuncuları kim?

BU BİR BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir inanışa göre insanlar doğmadan önce anne-babalarını kendileri seçerler... Küçük kızımız Buket ise babasını seçmiş fakat bir sebepten annesini seçememiştir. Bu yüzden bir ruh olarak dünyaya gelir ve yalnızca sesini duyurabildiği Zeynep'i kendisiyle işbirliği yapmaya ikna eder. Zeynep artık Buket'in annesi ile babasının karşılaşabilmeleri için uğraşacak, bu süreçte kendisi de büyük bir aşkla karşılaşacaktır.

BU BİR BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yağmur Ün

Dila Danışman

Orçun Kaptan

Kimya Gökçe Aytaç

Eda Erol

Berna Keklikler