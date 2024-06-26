Bu Denizin Tuzu filminin konusu ne? Bu Denizin Tuzu filminin oyuncuları kim?
Bu Denizin Tuzu (The Salt Of This Sea) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu Denizin Tuzu filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bu Denizin Tuzu filminin konusu ne? Bu Denizin Tuzu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bu Denizin Tuzu filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Annemarie Jacir üstleniyor. Peki, Bu Denizin Tuzu filminin konusu ne? Bu Denizin Tuzu filminin oyuncuları kim?
BU DENİZİN TUZU FİLMİNİN KONUSU NE?
Brooklyn’de Filistinli Göçmenlerin oluşturduğu işçi sınıfı bir toplulukta dünyaya gelen Soraya, büyükbabasının 1948 yılında sürgüne gönderildiği sırada dondurulmuş bir banka hesabı olduğunu keşfeder. İnatçı, tutkulu ve kendisinin olanın iadesini isteyen Soraya uzun zamandır kurduğu hayalini gerçekleştirir. Oraya vardığında, yavaş yavaş etrafındaki gerçeklikten ayrılır ve kendi öfkesi ile yüzleşmek zorunda kalır. Filistin’deki duvarların her zaman görünür olmadığını fark eder. Kendisinin aksine, en büyük tutkusu orayı tamamen terk etmek olan Emad isimli genç bir Filistinli ile tanışır. Hayatlarını kontrol eden kısıtlamalardan yorgun düşen ikili, özgür olabilmek için olayları kendi ellerine almalarının şart olduğunu anlarlar, yasadışı işler yapmaları gerekse bile.
BU DENİZİN TUZU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Saleh Bakri
Suheir Hammad
Riyad Ideis
Walid Abdul Salam
Jaber Abu Kaoud
Diana Buttu
BU DENİZİN TUZU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bu Denizin Tuzu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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