The Golden Compass filminin konusu ne? The Golden Compass filminin oyuncuları kim?
The Golden Compass (Altın Pusula) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. The Golden Compass filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, The Golden Compass filminin konusu ne? The Golden Compass filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
The Golden Compass filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Chris Weitz üstleniyor. Peki, The Golden Compass filminin konusu ne? The Golden Compass filminin oyuncuları kim?
THE GOLDEN COMPASS FİLMİNİN KONUSU NE?
Başka bir alemde başka başka canlı tanımları ile şekillenen bir film. Örneğin Lyra’nın en yakın arkadaşı olarak kabul ettiği varlık Pantalaimon adında bir cindir. Bir gün okulda onunla beraber kendisini ilgilendirmemesi gereken bir konuyu duyar. Bunun üzerine bir başka arkadaşı kaçırılır ve olaylar birbirini kovalamaya başlar. İşte şimdi en büyük maceralar onları beklemektedir. Lyra, arkadaşının izinde kuzeye doğru yola çıkar ve yolda zırhlı ayılar, cadı kraliçeler gibi türlü yaratıklarla burun buruna gelir. Tüm korkularına rağmen arkadaşının yerini keşfetmek zorundadır artık. Film bir kitaptan uyarlanmıştır.
THE GOLDEN COMPASS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Lyra Belacqua - Dakota Blue Richards
Mrs. Coulter - Nicole Kidman
Lord Asriel - Daniel Craig
John Faa - Jim Carter
Farder Coram - Tom Courtenay
Serafina Pekkala - Eva Green
Lee Scoresby - Sam Elliott
Roger Parslow - Ben Walker
Ma Costa - Claire Higgins
Master of Jordan College - Jack Shepherd
Fra Pavel - Simon McBurney
Iorek Byrnison - Ian McKellen
Ragnar Sturlusson - Ian McShane
Pantalaimon - Freddie Highmore
Mrs Lonsdale - Magda Szubanski
THE GOLDEN COMPASS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
The Golden Compass filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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