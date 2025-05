Yayınlanma: 02.05.2025 - 19:38

Güncelleme: 02.05.2025 - 19:38

The Golden Compass filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Chris Weitz üstleniyor. Peki, The Golden Compass filminin konusu ne? The Golden Compass filminin oyuncuları kim?

THE GOLDEN COMPASS FİLMİNİN KONUSU NE?

Başka bir alemde başka başka canlı tanımları ile şekillenen bir film. Örneğin Lyra’nın en yakın arkadaşı olarak kabul ettiği varlık Pantalaimon adında bir cindir. Bir gün okulda onunla beraber kendisini ilgilendirmemesi gereken bir konuyu duyar. Bunun üzerine bir başka arkadaşı kaçırılır ve olaylar birbirini kovalamaya başlar. İşte şimdi en büyük maceralar onları beklemektedir. Lyra, arkadaşının izinde kuzeye doğru yola çıkar ve yolda zırhlı ayılar, cadı kraliçeler gibi türlü yaratıklarla burun buruna gelir. Tüm korkularına rağmen arkadaşının yerini keşfetmek zorundadır artık. Film bir kitaptan uyarlanmıştır.

THE GOLDEN COMPASS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Lyra Belacqua - Dakota Blue Richards

Mrs. Coulter - Nicole Kidman

Lord Asriel - Daniel Craig

John Faa - Jim Carter

Farder Coram - Tom Courtenay

Serafina Pekkala - Eva Green

Lee Scoresby - Sam Elliott

Roger Parslow - Ben Walker

Ma Costa - Claire Higgins

Master of Jordan College - Jack Shepherd

Fra Pavel - Simon McBurney

Iorek Byrnison - Ian McKellen

Ragnar Sturlusson - Ian McShane

Pantalaimon - Freddie Highmore

Mrs Lonsdale - Magda Szubanski

THE GOLDEN COMPASS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

The Golden Compass filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.