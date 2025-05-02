Yayınlanma: 02.05.2025 - 19:04

Güncelleme: 02.05.2025 - 19:04

Kör Nokta filminin yönetmen koltuğunda John Lee Hancock oturuyor. Filmin senaristliğini John Lee Hancock ve Michael Lewis üstleniyor. Peki, Kör Nokta filminin konusu ne? Kör Nokta filminin oyuncuları kim?

KÖR NOKTA FİLMİNİN KONUSU NE?

Babasının kim olduğunu bilmeyen, annesi uyuşturucu bağımlısı, 13 kardeşin arasında kimsenin umursamadığı Afro Amerikan genç bir çocuğun hayatı sokaklarda geçmektedir. Okuma yazma bilmeyen, okulda son derece başarısız olan bu çocuk, zengin bir aile tarafından himaye edilmeye başlandığında hayatı değişecektir. Okulda futbola başlayan genç, sonunda kendi yeteneğini keşfetmiştir ve bir gün Ulusal Futbol Liginin en çok aranan sporcularından biri olacaktır.

KÖR NOKTA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sandra Bullock (Leigh Anne Tuohy)

Tim McGraw (Sean Tuohy)

Quinton Aaron (Michael Oher)

Jae Head (S.J. Tuohy)

Lily Collins (Collins Tuohy)

Ray McKinnon (Koç Cotton)

KÖR NOKTA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kör Nokta filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.