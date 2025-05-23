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Bütün Bir Ömür filminin konusu ne? Bütün Bir Ömür filminin oyuncuları kim?

Bütün Bir Ömür filminin konusu ne? Bütün Bir Ömür filminin oyuncuları kim?

23.05.2025 18:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bütün Bir Ömür filminin konusu ne? Bütün Bir Ömür filminin oyuncuları kim?

Bütün Bir Ömür (A Whole Life) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bütün Bir Ömür filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bütün Bir Ömür filminin konusu ne? Bütün Bir Ömür filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Bütün Bir Ömür filminin yönetmen koltuğunda Hans Steinbichler oturuyor. Filmin senaristliğini Ulrich Limmer ve Robert Seethaler üstleniyor. Peki, Bütün Bir Ömür filminin konusu ne? Bütün Bir Ömür filminin oyuncuları kim? 

BÜTÜN BİR ÖMÜR FİLMİNİN KONUSU NE?

20. yüzyılın başında, Andreas Egger adında genç bir yetim, hayatının çoğunu geçireceği bir vadiye gönderilir. Seksen yıl boyunca hayatı yoksulluk, savaş ve şiddetle damgalanacak, ancak aynı zamanda mutluluk ve aşk dolu anlar da yaşayacaktır.

BÜTÜN BİR ÖMÜR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Stefan Gorski

August Zirner

Ivan Gustafik

Andreas Lust

Julia Franz Richter

Maria Hofstätter

Marianne Sägebrecht

Robert Stadlober

Thomas Schubert

Lukas Walcher

Gerhard Kasal

BÜTÜN BİR ÖMÜR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bütün Bir Ömür filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.

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