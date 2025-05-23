Bütün Bir Ömür filminin yönetmen koltuğunda Hans Steinbichler oturuyor. Filmin senaristliğini Ulrich Limmer ve Robert Seethaler üstleniyor. Peki, Bütün Bir Ömür filminin konusu ne? Bütün Bir Ömür filminin oyuncuları kim?
BÜTÜN BİR ÖMÜR FİLMİNİN KONUSU NE?
20. yüzyılın başında, Andreas Egger adında genç bir yetim, hayatının çoğunu geçireceği bir vadiye gönderilir. Seksen yıl boyunca hayatı yoksulluk, savaş ve şiddetle damgalanacak, ancak aynı zamanda mutluluk ve aşk dolu anlar da yaşayacaktır.
BÜTÜN BİR ÖMÜR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Stefan Gorski
August Zirner
Ivan Gustafik
Andreas Lust
Julia Franz Richter
Maria Hofstätter
Marianne Sägebrecht
Robert Stadlober
Thomas Schubert
Lukas Walcher
Gerhard Kasal
BÜTÜN BİR ÖMÜR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bütün Bir Ömür filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.