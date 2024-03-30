Yayınlanma: 30.03.2024 - 20:14

Güncelleme: 30.03.2024 - 20:14

Kurt Kapanı 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Greg McLean üstleniyor. Peki, Kurt Kapanı 2 filminin konusu ne? Kurt Kapanı 2 filminin oyuncuları kim?

KURT KAPANI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Korku-gerilim arenasının azılı psikopatları arasına adıını yazdırmayı başaran Mick Taylor, 9 yıl önce, Wolf Creek dolaylarında gerçekleştirdiği katliamın benzerlerini icra etmeye devam etmektedir. Fakat Taylor'un kana susamışlığı, çorak topraklar üzerindeki Wolf Creek Ulusal Park'ını kana bulamaya devam edecektir!..

KURT KAPANI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Jarratt

Ryan Corr

Gerard Kennedy

Annie Byron

Shane Connor

Sarah Roberts

KURT KAPANI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kurt Kapanı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.