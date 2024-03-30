Kurt Kapanı 2 filminin konusu ne? Kurt Kapanı 2 filminin oyuncuları kim?
Kurt Kapanı 2 (Wolf Creek 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kurt Kapanı 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kurt Kapanı 2 filminin konusu ne? Kurt Kapanı 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kurt Kapanı 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Greg McLean üstleniyor. Peki, Kurt Kapanı 2 filminin konusu ne? Kurt Kapanı 2 filminin oyuncuları kim?
KURT KAPANI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Korku-gerilim arenasının azılı psikopatları arasına adıını yazdırmayı başaran Mick Taylor, 9 yıl önce, Wolf Creek dolaylarında gerçekleştirdiği katliamın benzerlerini icra etmeye devam etmektedir. Fakat Taylor'un kana susamışlığı, çorak topraklar üzerindeki Wolf Creek Ulusal Park'ını kana bulamaya devam edecektir!..
KURT KAPANI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Jarratt
Ryan Corr
Gerard Kennedy
Annie Byron
Shane Connor
Sarah Roberts
KURT KAPANI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kurt Kapanı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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