Kurt Kapanı 2 filminin konusu ne? Kurt Kapanı 2 filminin oyuncuları kim?

Kurt Kapanı 2 (Wolf Creek 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kurt Kapanı 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kurt Kapanı 2 filminin konusu ne? Kurt Kapanı 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 20:14
Kurt Kapanı 2 filminin konusu ne? Kurt Kapanı 2 filminin oyuncuları kim?
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Kurt Kapanı 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Greg McLean üstleniyor. Peki, Kurt Kapanı 2 filminin konusu ne? Kurt Kapanı 2 filminin oyuncuları kim? 

KURT KAPANI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Korku-gerilim arenasının azılı psikopatları arasına adıını yazdırmayı başaran Mick Taylor, 9 yıl önce, Wolf Creek dolaylarında gerçekleştirdiği katliamın benzerlerini icra etmeye devam etmektedir. Fakat Taylor'un kana susamışlığı, çorak topraklar üzerindeki Wolf Creek Ulusal Park'ını kana bulamaya devam edecektir!..

KURT KAPANI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Jarratt

Ryan Corr

Gerard Kennedy

Annie Byron

Shane Connor

Sarah Roberts

KURT KAPANI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kurt Kapanı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.


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