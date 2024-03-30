Yayınlanma: 30.03.2024 - 19:49

Güncelleme: 30.03.2024 - 20:17

Tornavida filminin yönetmen koltuğunda Chuck Conry oturuyor. Filmin senaristliğini Chuck Conry ve Ryan Grooms üstleniyor. Peki, Tornavida filminin konusu ne? Tornavida filminin oyuncuları kim?

TORNAVİDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Kasabada açılan yeni bir yedek parça dükkânının kendisini işsiz bırakmasının ardından, kasabanın eski tamircisi yeni dükkân sahibinin oğlundan ve onun şehir dışındaki tüm arkadaşlarından intikam alır.

TORNAVİDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ethan Bouldin - Geovanni

Chuck Conry - Ruger

Misty Copeland - Sierra

Bj Floyd - Lionel

Blaine Gilliam - Chevy

Kane Gilliam - Darnell

Landon Gilliam - Lamont

Ryan Grooms - Barnabas

Korey Jordan - Cagney

TORNAVİDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tornavida filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.