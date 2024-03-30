Tornavida filminin konusu ne? Tornavida filminin oyuncuları kim?
Tornavida (Screwdriver) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tornavida filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tornavida filminin konusu ne? Tornavida filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tornavida filminin yönetmen koltuğunda Chuck Conry oturuyor. Filmin senaristliğini Chuck Conry ve Ryan Grooms üstleniyor. Peki, Tornavida filminin konusu ne? Tornavida filminin oyuncuları kim?
TORNAVİDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Kasabada açılan yeni bir yedek parça dükkânının kendisini işsiz bırakmasının ardından, kasabanın eski tamircisi yeni dükkân sahibinin oğlundan ve onun şehir dışındaki tüm arkadaşlarından intikam alır.
TORNAVİDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ethan Bouldin - Geovanni
Chuck Conry - Ruger
Misty Copeland - Sierra
Bj Floyd - Lionel
Blaine Gilliam - Chevy
Kane Gilliam - Darnell
Landon Gilliam - Lamont
Ryan Grooms - Barnabas
Korey Jordan - Cagney
TORNAVİDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tornavida filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.
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