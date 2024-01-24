Lakewood filminin konusu ne? Lakewood filminin oyuncuları kim?
Lakewood (The Desperate Hour) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Lakewood filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Lakewood filminin konusu ne? Lakewood filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Lakewood filminin yönetmen koltuğuda Phillip Noyce oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Sparling üstleniyor. Peki, Lakewood filminin konusu ne? Lakewood filminin oyuncuları kim?
LAKEWOOD FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir kadın, aktif bir nişancı olayı nedeniyle polisin memleketini karantinaya almasının ardından umutsuzca çocuğunu kurtarmak için yarışıyor.
LAKEWOOD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Naomi Watts - Amy
Colton Gobbo - Noah Carr
Jason Clarke - Greg Minor
Josh Bowman - Emergency Police
Debra Wilson - Dedra Wilkinson
Alex Paxton-Beasley - Off-Screen Reader
David Reale - CJ
Ellen Dubin - Sergeant Brandt
Paul Pape - Lyft Driver
Michelle Johnston - Heather
Edie Mirman - Amy's Mother
Andrew Chown - Robert Ellis
Christopher Marren - Peter
Sierra Maltby - Emily
LAKEWOOD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Lakewood filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu
- Mehmet Ali Erbil'den 'babalık görmedim' sözlerine yanıt!
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Soylu'yu hatırlattı, Yerlikaya için uyardı
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- Erdoğan'ın danışmanıydı, Yeniden Refah'ın adayı oldu