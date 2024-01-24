Lakewood filminin konusu ne? Lakewood filminin oyuncuları kim?

Lakewood (The Desperate Hour) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Lakewood filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Lakewood filminin konusu ne? Lakewood filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:38
Lakewood filminin konusu ne? Lakewood filminin oyuncuları kim?
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Lakewood filminin yönetmen koltuğuda Phillip Noyce oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Sparling üstleniyor. Peki, Lakewood filminin konusu ne? Lakewood filminin oyuncuları kim? 

LAKEWOOD FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir kadın, aktif bir nişancı olayı nedeniyle polisin memleketini karantinaya almasının ardından umutsuzca çocuğunu kurtarmak için yarışıyor.

LAKEWOOD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Naomi Watts - Amy

Colton Gobbo - Noah Carr

Jason Clarke - Greg Minor

Josh Bowman - Emergency Police

Debra Wilson - Dedra Wilkinson

Alex Paxton-Beasley - Off-Screen Reader

David Reale - CJ

Ellen Dubin - Sergeant Brandt

Paul Pape - Lyft Driver

Michelle Johnston - Heather

Edie Mirman - Amy's Mother

Andrew Chown - Robert Ellis

Christopher Marren - Peter

Sierra Maltby - Emily

LAKEWOOD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Lakewood filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.


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