Büyük İskender filmi konusu nedir? Büyük İskender filmi oyuncuları kimler? Büyük İskender filmi nerede çekildi?
32 yaşında yeryüzünün büyük imparatorluklarından birini kurmayı başaran Büyük İskender'in hayatının anlatıldığı 2004 yapımı Büyük İskender (Alexander) filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Peki, Büyük İskender filmi konusu nedir? Büyük İskender filmi oyuncuları kimler?
Yönetmen koltuğunda Oliver Stone'nin oturduğu, senaryosunu ise Oliver Stone, Christopher Kyle ve Laeta Kalogridis'in kaleme aldığı Büyük İskender (Alexander) filminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Büyük İskender filmi konusu nedir? Büyük İskender filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
BÜYÜK İSKENDER FİLMİNİN KONUSU NE?
32 yaşında yeryüzünün büyük imparatorluklarından birini kurmayı başaran Büyük İskender’in hikâyesi olmakla beraber, ihtişam ve zaferlerle süslenmiş ama aynı zamanda da aile içi iktidar kavgalarıyla çalkalanmış bir imparatorluğun hikâyesi yanında, Pers İmparatorluğu'nun kumlarından Hindistan'ın karlı dağlarına kadar uzanan İskender’in yolculuğunu ve daha hayattayken yaşayan efsane olmayı başarmış ama bu kadar güçlü olan birinin bile bir gün kadere boyun eğmek zorunda olduğunu anlatan bir hikâyedir. Film Büyük İskender' in çocukluk çağı, ergenlik dönemi, Gaugamela Savaşı ve sonrasındaki dönemi işlemektedir. Thebai ve İliryalılar üzerine olan seferler ile Anadolu, Suriye, Mısır seferlerini işlememektedir.
BÜYÜK İSKENDER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Colin Farrell - Büyük İskender
Angelina Jolie - Olympias
Val Kilmer - II. Filip
Jared Leto - Hephaestion
Raz Degan - III. Darius
Erol Sander - Pharnakes
Tsouli Mohammed - Pers sadrazam
Annelise Hesme - Stateira I
Rosario Dawson - Roxana
Connor Paolo - Genç İskender
Gary Stretch - Cleitus
Christopher Plummer - Aristoteles
Anthony Hopkins - I. Ptolemaios Soter
Elliot Cowan - Genç I. Ptolemaios Soter
Jonathan Rhys Meyers - Cassander
Rory McCann - Craterus
Francisco Bosch - Bagoas
John Kavanagh - Parmenion
Joseph Morgan - Philotas
Ian Beattie - Antigonus
Neil Jackson - Perdiccas
Denis Conway - Nearchos
Marie Meyer - Eurydice
Nick Dunning - Attalus
Bin Bunluerit - Porus
Toby Kebbell - Pausanias of Orestis
Patrick Adolphe - İskender'in hizmetkar çocuğu
Jaran Ngamdee - Hint Prens
Patrick Carroll - Genç Hephaestion
BÜYÜK İSKENDER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
İskenderiye Kütüphanesi - Londra, İngiltere
Pella/Babylon/Indian palaces and myths cave - Londra, İngiltere
İskenderiye - Malta
Tapınak Pallas Athena - Fas
Gaugamela: desert near Marrakech - Fas
Babil kapıları: Marrakech - Fas
Bactrian Surları: Lower Atlas Mountains - Fas
Hindu Kush (effect back plate): Himalayas - Hindistan
Makedonyalı Amfibitiyatro - Fas
Hyphasis: Mekong, northeastern Ubon Ratchathani Province - Tayland
Hydaspes: Central Botanical Garden, Amphoe Mueang, Saraburi Province - Tayland
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