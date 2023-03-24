Büyük İskender filmi konusu nedir? Büyük İskender filmi oyuncuları kimler? Büyük İskender filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 16:52

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 16:52

Yönetmen koltuğunda Oliver Stone'nin oturduğu, senaryosunu ise Oliver Stone, Christopher Kyle ve Laeta Kalogridis'in kaleme aldığı Büyük İskender (Alexander) filminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Büyük İskender filmi konusu nedir? Büyük İskender filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

BÜYÜK İSKENDER FİLMİNİN KONUSU NE?

32 yaşında yeryüzünün büyük imparatorluklarından birini kurmayı başaran Büyük İskender’in hikâyesi olmakla beraber, ihtişam ve zaferlerle süslenmiş ama aynı zamanda da aile içi iktidar kavgalarıyla çalkalanmış bir imparatorluğun hikâyesi yanında, Pers İmparatorluğu'nun kumlarından Hindistan'ın karlı dağlarına kadar uzanan İskender’in yolculuğunu ve daha hayattayken yaşayan efsane olmayı başarmış ama bu kadar güçlü olan birinin bile bir gün kadere boyun eğmek zorunda olduğunu anlatan bir hikâyedir. Film Büyük İskender' in çocukluk çağı, ergenlik dönemi, Gaugamela Savaşı ve sonrasındaki dönemi işlemektedir. Thebai ve İliryalılar üzerine olan seferler ile Anadolu, Suriye, Mısır seferlerini işlememektedir.

BÜYÜK İSKENDER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Colin Farrell - Büyük İskender

Angelina Jolie - Olympias

Val Kilmer - II. Filip

Jared Leto - Hephaestion

Raz Degan - III. Darius

Erol Sander - Pharnakes

Tsouli Mohammed - Pers sadrazam

Annelise Hesme - Stateira I

Rosario Dawson - Roxana

Connor Paolo - Genç İskender

Gary Stretch - Cleitus

Christopher Plummer - Aristoteles

Anthony Hopkins - I. Ptolemaios Soter

Elliot Cowan - Genç I. Ptolemaios Soter

Jonathan Rhys Meyers - Cassander

Rory McCann - Craterus

Francisco Bosch - Bagoas

John Kavanagh - Parmenion

Joseph Morgan - Philotas

Ian Beattie - Antigonus

Neil Jackson - Perdiccas

Denis Conway - Nearchos

Marie Meyer - Eurydice

Nick Dunning - Attalus

Bin Bunluerit - Porus

Toby Kebbell - Pausanias of Orestis

Patrick Adolphe - İskender'in hizmetkar çocuğu

Jaran Ngamdee - Hint Prens

Patrick Carroll - Genç Hephaestion

BÜYÜK İSKENDER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İskenderiye Kütüphanesi - Londra, İngiltere

Pella/Babylon/Indian palaces and myths cave - Londra, İngiltere

İskenderiye - Malta

Tapınak Pallas Athena - Fas

Gaugamela: desert near Marrakech - Fas

Babil kapıları: Marrakech - Fas

Bactrian Surları: Lower Atlas Mountains - Fas

Hindu Kush (effect back plate): Himalayas - Hindistan

Makedonyalı Amfibitiyatro - Fas

Hyphasis: Mekong, northeastern Ubon Ratchathani Province - Tayland

Hydaspes: Central Botanical Garden, Amphoe Mueang, Saraburi Province - Tayland



