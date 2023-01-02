Solaris filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1972 yılında vizyona giren Solaris filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Solaris filminin konusu ne? Solaris filminin oyuncuları kim? Solaris filminin IMDb puanı kaç?
Solaris, yönetmenliğini Andreï Tarkovski, senaristliğini Fridrikh Gorenshtein ve Stanislaw Lem'in üstlendiği, 1972 yapımlı bir fantastik/bilimkurgu filmidir.
Solaris FİLMİNİN KONUSU NE?
Wesley Gibson, öldürülen babasının gizli bir suikastçı birliğinden olduğunu öğrendiğinde doğuştan gelen öldürme becerilerini bileyerek intikam meleğine dönüşür.
SOLARİS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Natalya Bondarchuk
Donatas Banionis
Jüri Järvet
SOLARİS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Solaris filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.
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