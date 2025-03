Can Borcu dizisinin yeni bölümü ne zaman? Can Borcu dizisinin yeni bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 08.03.2025 - 20:16

Güncelleme: 08.03.2025 - 20:16

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı "Can Borcu" dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Can Borcu dizisinin yeni bölümü ne zaman? Can Borcu dizisinin son bölümünde ne oldu?

CAN BORCU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Can Borcu dizisinin 12. bölümü 8 Mart Cumartesi akşamı atv ekranlarındaki yerini alacak.

CAN BORCU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ferit ve Yasemin, Handan ve ailesinin gözleri önünde evlenir. Handan bu evliliği engelleyemez ve büyük üzüntü yaşar.

Sude, verdiği ifadeyle Mehmet'in yargılanmasını önler. Herkese kazada bebeğini kaybettiğini açıklar.

Handan, kızının zorla evlendirildiğini Mehmet'in önceden bildiğini öğrenir ve onunla sert bir tartışma yaşar. Bu sırada Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginliği arkadaşları çözmeye çalışsa da başarılı olamazlar. Öte yandan Mehmet, Handan'a kızı Doğa ile ilgili tüm gerçekleri açıklar. Bu açıklama, ikilinin arasındaki gerginliği azaltır.

Dayı Hakan, Emel'den haraç ister, Emel ise bu durumun kendisine büyük bir sorun çıkaracağını düşünmektedir. Ancak Emel, hain bir planla Handan'ı Mehmet ve Doğa'nın sırrını öğrenmek için tehdit eder. Handan bu tehdide boyun eğecek mi, yoksa Mehmet'e sadık mı kalacaktır?