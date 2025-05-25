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Can Borcu dizisinin yeni bölümünde ne oldu?

Can Borcu dizisinin yeni bölümünde ne oldu?

25.05.2025 19:42:00
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Haber Merkezi
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Can Borcu dizisinin yeni bölümünde ne oldu?

Can Borcu dizisi yeni bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu. Peki, Can Borcu dizisinin yeni bölümünde ne oldu?

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı "Can Borcu" dizisinin yeni bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Can Borcu dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CAN BORCU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordur. Yasemin ise yıkılmıştır. Kalbi inkar ederken sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kalır. Ama aslında bu kayboluş, Ferit'in kurguladığı küçük ama etkili bir oyunun parçasıdır.

Handan ve Mehmet, çocukların eve dönüşüyle her şeyin düzeleceğini umar. Ama aksine her şey biraz daha zorlaşır. Bu kez dersini almıştır ikili; çocukların adımlarını önceden öğrenip kendi hamlelerini ona göre yaparlar.

Diğer tarafta ise Ferit hala amacına ulaşmamıştır. Yasemin'i istiyordur. Emel ise oğlu için son bir oyun daha kurar. Yasemin'i, en çok sevdiği yerden vurup onu geri döndürmeye kararlıdır.

Ancak tüm bunlar yaşanırken herkesin bilmediği başka bir mucize gerçekleşiyordur…

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