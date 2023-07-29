Sivri Akıllılar filmi konusu nedir? Sivri Akıllılar filmi oyuncuları kimler?
Sivri Akıllılar filmi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Sivri Akıllılar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sivri Akıllılar filmi konusu nedir? Sivri Akıllılar filmi oyuncuları kimler?
Sivri Akıllılar filminin yönetmen koltuğunda Zeki Alasya otururken filmin senaryosunu Zeki Alasya ve Yaşar Seriner kaleme aldı. 1997 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Sivri Akıllılar filmi konusu nedir? Sivri Akıllılar filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
SİVRİ AKILLILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Zeki ile Metin otelde garson olarak çalışmaktadır. Zeki ile Metin'in arkadaşları olan Recep ile eşi Perihan gazete çekilişinden tatil kazanmış ve otele gelmişlerdir. Recep ve eşi Perihan otele geldiğinde milyoner Cemil Bey de ailesiyle beraber tatile gelmiştir. Otelde Cemal Bey'in eşinin mücevherleri çalınınca Zeki ile Metin hırsızı bulmaya çalışmaktadır.
SİVRİ AKILLILAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Zeki Alasya - Zeki
Metin Akpınar - Metin
Gönül Hancı - Sibel
Perran Kutman - Perihan Balyemez
Atilla Pekdemir - Recep Balyemez
Hulusi Kentmen - Recai Türkay
İsmail Hakkı Şen - Celal Bey
Hüseyin Kutman - Müdür Cesim
Gülsen Gürsoy - Nazlı
Gülümser Gülhan
Aytaç Öztuna
Tuncer Necmioğlu - Kerami
Tarık Şimşek - Sezai
Coşkun Göğen - Pekosbil Niyazi
Ahmet Kostarika
Rana Solak - Dilek
SİVRİ AKILLILAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sivri Akıllılar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6,3 olarak belirlenmiştir.
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