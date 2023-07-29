Yayınlanma: 29.07.2023 - 10:50

Güncelleme: 29.07.2023 - 10:50

Sivri Akıllılar filminin yönetmen koltuğunda Zeki Alasya otururken filmin senaryosunu Zeki Alasya ve Yaşar Seriner kaleme aldı. 1997 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Sivri Akıllılar filmi konusu nedir? Sivri Akıllılar filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeki ile Metin otelde garson olarak çalışmaktadır. Zeki ile Metin'in arkadaşları olan Recep ile eşi Perihan gazete çekilişinden tatil kazanmış ve otele gelmişlerdir. Recep ve eşi Perihan otele geldiğinde milyoner Cemil Bey de ailesiyle beraber tatile gelmiştir. Otelde Cemal Bey'in eşinin mücevherleri çalınınca Zeki ile Metin hırsızı bulmaya çalışmaktadır.

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Zeki Alasya - Zeki

Metin Akpınar - Metin

Gönül Hancı - Sibel

Perran Kutman - Perihan Balyemez

Atilla Pekdemir - Recep Balyemez

Hulusi Kentmen - Recai Türkay

İsmail Hakkı Şen - Celal Bey

Hüseyin Kutman - Müdür Cesim

Gülsen Gürsoy - Nazlı

Gülümser Gülhan

Aytaç Öztuna

Tuncer Necmioğlu - Kerami

Tarık Şimşek - Sezai

Coşkun Göğen - Pekosbil Niyazi

Ahmet Kostarika

Rana Solak - Dilek

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sivri Akıllılar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6,3 olarak belirlenmiştir.